Concurso PROCERGS (RS): inscrições prorrogadas; 120 vagas e salários até R$ 11,3 mil

Os interessados em participar do concurso do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (PROCERGS) ganharam um tempo extra para realizar a inscrição.

Isso porque o concurso teve o período de inscrições prorrogado. Agora, os candidatos podem realizar a inscrição até o dia 17 de março. Anteriormente à retificação, o prazo final de inscrições se encerraria nesta quinta, dia 02 de março.

A ficha de inscrição está disponível no site da Fundatec, banca responsável pelo concurso público.

O certame visa o preenchimento de 120 vagas para contrato imediato.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior para os cargos de assistente técnico e analista, respectivamente, em diferentes especialidades.

Os salários do PROCERGS – RS chegam até R$ 11,3 mil.

Vagas e salários PROCERGS – RS

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente Técnico nas especialidades de Técnico em Contabilidade – 1 vaga;

Assistente Técnico nas especialidades de Técnico em Administração – 1 vaga;

Assistente Técnico nas especialidades de Técnico em Informática – 7 vaga.

Nível superior completo

Analista Técnico nas funções de Jornalista – 1 vaga;

Analista Técnico nas funções de Assistente Social – 1 vaga;

Analista Técnico nas funções de Psicólogo Organizacional – 1 vaga;

Analista Técnico nas funções de Advogado na área Cível – 1 vaga;

Analista Técnico nas funções de Engenheiro Elétrico/Eletrônico – 1 vaga;

Analista em Computação com ênfase em Teste de Software e Garantia da Qualidade – 1 vaga;

Desenvolvimento FrontEnd – 10 vagas;

Visual / Design – 2 vagas;

Ciência de Dados –3 vagas;

Análise de Sistemas/Gerência de Projetos de TI – 15 vagas;

Programação de Sistemas na Tecnologia JAVA – 32 vagas;

Programação de sistemas na tecnologia MICROSOFT – 22 vagas;

Programação de sistemas na tecnologia PHP – 1 vaga;

Desenvolvimento Oracle PL/SQL – 1 vaga;

Suporte de Rede de Computadores – 2 vagas;

Suporte de Sistemas Operacionais – 10 vagas;

Suporte em Banco de Dados – 1 vaga;

Gerenciamento de Projetos na Área Operacional – 1 vaga;

Administração de Dados – 2 vagas;

Segurança da Informação – 1 vaga;

Negócios de Produtos e Serviços de TI – 2 vagas.

Os salários oferecidos pelo PROCERGS – RS variam entre R$ 3.618,36 a R$ 11.346,37 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 3.618,36 a R$ 4.824,49

dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 4.857,25 a R$ 11.346,37 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições PROCERGS – RS

Os interessados em participar do concurso público para o PROCERGS – RS tem agora até o dia 17 de março de 2023 para se inscrever.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da Fundatec, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 108,34 a R$ 247,00 dependendo do cargo pretendido.

Etapa concurso PROCERGS – RS

O concurso público para o PROCERGS – RS contará unicamente com Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

As questões da Prova Objetiva serão de múltipla escolha, com 05 alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta.

Para que seja classificado como aprovado, o candidato deve obter desempenho geral igual ou superior a 30 (trinta) pontos e, simultaneamente, atingir os pontos mínimos nas disciplinas de caráter eliminatório.

O candidato que não alcançar esse desempenho mínimo de nota será excluído do Concurso Público, sendo atribuído o resultado de reprovado.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 7 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.