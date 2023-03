Concurso Público: conheça a trajetória de sucesso do ex-vendedor de pipoca que se tornou Juiz em Rondônia

Ser aprovado em concurso público não é uma tarefa fácil. Buscar a persistência e seguir mesmo com as dificuldades da vida é o segredo de quem consegue alcançar o topo.

As histórias de sucesso também são uma fonte de inspiração para as pessoas que estão na luta por conseguir os objetivos e a realização dos seus sonhos.

História de superação

Um exemplo disso é a jornada do pernambucano Robson José dos Santos que conseguiu alcançar um dos cargos mais disputados no país, o de Juiz.

Robson contou que antes de ser aprovado, passou por um caminho difícil até conseguir. Foi vendedor de pipoca e picolé a fim de prover o sustento familiar. “Enquanto as outras crianças estavam brincando e descansando eu estava nas ruas como comerciante ambulante“.

O atual magistrado ainda contou que antes de conseguir a tão sonhada área foi reprovado algumas vezes, mas não deixou o desânimo se apossar dos seus sonhos. “Estudei toda minha vida em escola pública e fui guarda-municipal, bombeiro militar, policial civil, técnico judiciário, analista judiciário e atualmente Juiz de Direito. Levei 11 anos para passar no concurso da magistratura, tendo sido reprovado em mais de 30 provas para juiz. No total fiz cerca de 70 concursos“, afirma.

Para Robson, o ingresso na magistratura rondoniense é um motivo de muito orgulho, fruto de sua dedicação e persistência.

Concursos públicos previstos em Rondônia

Confira a lista de editais previstos no estado de Rondônia:

MP RO : O certame já tem banca organizadora definida e o concurso MP RO (Ministério Público de Rondônia) pode acontecer em breve. O extrato de dispensa de licitação oficializou o Cebraspe como responsável pela realização do certame.

: O certame já tem banca organizadora definida e o concurso MP RO (Ministério Público de Rondônia) pode acontecer em breve. O extrato de dispensa de licitação oficializou o Cebraspe como responsável pela realização do certame. Concurso Seduc RO : Um novo edital deve ofertar vagas efetivas para professores efetivos em 2023. Vale pontuar que o certame sofreu alteração na comissão organizadora.

: Um novo edital deve ofertar vagas efetivas para professores efetivos em 2023. Vale pontuar que o certame sofreu alteração na comissão organizadora. SESAU RO: Espera-se editais para funcionários efetivos neste ano para área da saúde, após sucessivas contratações temporárias.

Outros concursos previstos

O concurso Correios é um dos certames mais aguardados entre os concurseiros. O último edital foi anunciado há dez anos atrás e, com isso, aumenta-se a necessidade de recompor o quadro de funcionários da instituição.

Inicialmente, foi esclarecido que o concurso estaria no aguardo de um novo posicionamento do Ministério do Planejamento. É importante destacar que no atual governo, a pasta é comandada pela ministra Simone Tebet.

Diante disso, cabe à Simone planejar a administração governamental, assim como os custos e a viabilidade orçamentária de projetos.

Depois da aprovação do planejamento, a seleção segue para autorização da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O que se sabe até o momento é que os assuntos que se referem ao novo edital estão sendo tratados internamente. O órgão deve se pronunciar em tempo oportuno.

Carreiras concurso Correios



Nos correios, as oportunidades são para nível médio e superior. Veja a seguir as chances assim como remuneração:

Carreira de nível médio

Agente de Correios

A carreira de ingresso tem como principal missão executar as atribuições pertinentes aos serviços das áreas Operacional, Comercial e de Suporte. Neste caso, o candidato pode ser aprovado para as seguintes funções:

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo (em extinção);

Atendente Comercial; e

Suporte.

Salário inicial: a partir de R$2.179,25

Carreira de nível superior

Analista de Correios

A carreira de ingresso para quem tem o nível superior tem como principal missão aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando à otimização dos resultados e aprimoramento dos padrões de trabalho de sua área de atuação.

Neste caso, o candidato pode concorrer para as seguintes especialidades:

administrador;

advogado;

analista de sistemas;

arquiteto;

assistente social;

bibliotecário;

contador;

economista;

engenheiro;

estatístico;

museólogo;

pedagogo;

psicólogo; e

técnico em Comunicação Social.

Além dos cargos citados acima, o concurso Correios 2023 pode contar com mais oportunidades nas seguintes áreas: auxiliar de enfermagem do trabalho; técnico de segurança do trabalho; analista de saúde; enfermeiro do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Os salários iniciais são a partir de R$6.333,54.

Quando foi o último concurso dos Correios?

O último edital aconteceu em 2011 e foi para o cargo de Carteiro. Contudo, em 2012, os Correios pediram 13.727 vagas para o Ministério das Telecomunicações, sendo 10 mil para uma nova seleção e as demais para chamar os aprovados do ano anterior.

Em 2016, a estatal anunciou um novo certame. Na ocasião, as oportunidades seriam para agente de correios, de nível médio, nas atividades de carteiro e operador de triagem e ao todo foram 2 mil vagas.

Os ganhos iniciais seriam de R$2.885,37 e de R$2.348,87, para carteiro e operador, respectivamente, já incluindo benefícios e adicionais. No entanto, quem atuasse também aos sábados receberia R$3.017,42.