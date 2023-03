Concurso São João do Meriti (RJ): inscrições prorrogadas; 271 vagas para nível médio e superior

As inscrições para o concurso da Prefeitura do município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, foram prorrogadas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas têm, agora, até o dia 10 de abril para efetivar a participação no certame. Antes da retificação, o prazo final para as inscrições era dia 13 de março.

As demais datas do certame não sofreram alterações.

Para se candidatar, basta acessar o site da banca responsável pela organização do concurso, o Instituto de Avaliação Nacional (IAN), e seguir o passo a passo para efetivar a inscrição.

O concurso público da Prefeitura de São João do Meriti visa contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários iniciais vão de R$ 1.320,00 a R$ 2.424,00 mensais.

Vagas e salários Concurso São João do Meriti – RJ

Ao todo, a Prefeitura de São João do Meriti – RJ oferece 271 vagas para contratação imediata e efetiva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Auxiliar administrativo – 9 vagas;

Orientador social – 16 vagas;

Professor II/mediador de aprendizagem – 17 vagas;

Professor II/da creche ao 5º ano do fundamental – 90 vagas.

Nível superior

Assistente social – 25 vagas;

Orientador educacional – 25 vagas;

Orientador pedagógico – 25 vagas;

Pedagogo social – 2 vagas;

Psicólogo – 22 vagas;

Professor I de Artes – 3 vagas;

Professor ciências – 4 vagas;

Professor geografia – 4 vagas;

Professor História – 2 vagas;

Professor educação Física – 7 vagas;

Professor língua Inglesa – 2 vagas;

Professor língua Portuguesa – 8 vagas;

Professor matemática – 8 vagas;

Técnico jurídico – 2 vagas.

Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de São João do Meriti – RJ variam entre R$ 1.320,00 a R$ 2.424,00 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 1.320,00 a R$ 1.477,63 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 24 a 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 1.736,22 a até R$ 2.424,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 16 a 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de São João do Miriti – RJ é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições São João do Meriti – RJ

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de São João do Miriti – RJ têm até o dia 10 de abril de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do IAN.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70 a R$ 115 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso São João do Meriti – RJ

O concurso público para a Prefeitura de São João do Meriti – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva para os candidatos de nível superior está prevista para o dia 30 de abril de 2023.

Já para os candidatos de nível médio/técnico a prova objetiva está prevista para o dia 7 de maio de 2023.

A Prova Objetiva será composta por 50 (cinquenta) questões para todos os cargos, todas do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas com as letras A, B, C e D, onde uma única alternativa deverá ser assinalada pelo candidato, conforme instruções constantes na Folha de Respostas e no Caderno de Questões, distribuídos no dia de aplicação da Prova Objetiva.

Será considerado reprovado na prova objetiva, e automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que obtiver menos de 50% do total de pontos. A prova, para todos os cargos valerá 100 pontos. Ou seja, será considerado aprovado o candidato que alcançar, no mínimo, 50 acertos e não zerar em nenhuma disciplina.

A prova objetiva terá duração total de três horas.

A publicação do gabarito preliminar está previsto para o dia 1º de maio. Já no dia 18 de maio está prevista a divulgação da classificação preliminar da prova objetiva.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do concurso São João do Meriti.