Concurso SEE Acre: inscrições abertas; mais de 4 mil vagas para professores

Saiu o edital do processo seletivo para a Secretaria de Estado da Educação do Acre (SEE – AC). O certame oferece 4.466 vagas para professores em diferentes disciplinas.

O salário oferecido Secretaria de Educação do Acre é de R$ 2.884,22 mensais.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o responsável pela organização do Processo Seletivo Simplificado.

Vagas e salários Concurso SEE AC

A Secretaria de Educação do Acre (SEE – AC) oferece, por meio de Processo Seletivo Simplificado, 4.466 vagas para preenchimento imediato para os cargos de professor e auxiliar de classe em diferentes disciplinas.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Cargos

Professor – Arte:

Professor – Biologia/Ciências;

Professor – Educação Física;

Professor – Filosofia;

Professor – Física;

Professor – Geografia;

Professor – História;

Professor – Espanhol;

Professor – Inglês;

Professor – Língua Portuguesa;

Professor – Matemática;

Professor – Pedagogia ou normal superior;

Professor – Química;

Professor – Sociologia;

Professor – EJA;

Professor – Linguagens – EJA;

Professor – Espanhol – EJA;

Professor – Inglês- EJA;

Professor – Ciências Humanas – EJA;

Professor – Matemática e Física – EJA;

Professor – Ciências da Natureza – EJA;

Professor – Educação Física – EJA;

Professor – EJA prisional;

Professor – Linguagens – EJA prisional;

Professor – Espanhol – EJA prisional;

Professor – Inglês- EJA prisional;

Professor – Ciências Humanas – EJA prisional;

Professor – Matemática e Física – EJA prisional;

Professor – Ciências da Natureza – EJA prisional;

Professor – Educação Física – EJA prisional;

Professor – Linguagens – Aprender é o caminho;

Professor – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias – Aprender é o caminho;

Professor – Ciências Humanas – Aprender é o caminho;

Assistente Educacional – Educação Especial;

Professor Mediador – Educação Especial;

Atendimento Educacional Especializado;

Professor Tradutor Intérprete de Libras;

Professor – Libras;

Professor – Brailista;

Professor Pedagogia ou Normal Superior – Anos Iniciais (1º ao 5º Ano);

Professor – Linguagens (6o ao 9o e/ou Ensino Médio);

Professor – Ciências Humanas (6o ao 9o e/ou Ensino Médio);

Professor – Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias (6o ao 9o e/ou Ensino Médio);

Professor Educação Física (6o ao 9o e/ou Ensino Médio);

Professor – Língua Espanhola – CEL;

Professor – Língua Francesa – CEL;

Professor – Língua Inglesa – CEL;

Professor – Libras – CEL.

O salário oferecido pela SEE – AC é de R$ 2.884,22 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Os candidatos aprovados irão atuar nas seguintes regiões do estado:

Acrelândia;

Brasileia;

Cruzeiro do Sul;

Feijó;

Mâncio Lima;

Plácido de Castro;

Porto Acre;

Rio Branco;

Rodrigues Alves;

Sena Madureira;

Senador Guiomard;

Tarauacá;

Assis Brasil;

Bujari;

Capixaba;

Epitaciolândia;

Jordão;

Manoel Urbano;

Marechal Thaumaturgo;

Porto Walter;

Inscrições Concurso SEE – AC

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para a SEAD e SEE – AC devem realizar a inscrição até o dia 24 de abril de 2023 diretamente pelo site do Instituto IBFC.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do IBFC até o dia 29 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapa Processo Seletivo Simplificado SEE – AC

O Processo Seletivo Simplificado para a SEAD e SEE – AC contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A Prova Objetiva será de múltipla escolha, distribuída pelos conhecimentos gerais e específicos, conforme disciplinas distribuídas no conteúdo programático constante do Anexo III do Edital, sendo que cada questão conterá quatro alternativas.

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, considerando-se HABILITADO nesta etapa o candidato que, cumulativamente:

Tenha acertado, no mínimo, 1 (uma) questão por disciplina;

Tenha acertado, no mínimo, 15 pontos (50%) do total de pontos da prova objetiva.

O candidato que não for HABILITADO na Prova Objetiva, nos termos do item 7.1.3 do Edital, estará automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.