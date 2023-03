Concurso Sefaz MT: quem pode se inscrever? Inicial de R$ 30 mil!

O concurso Sefaz MT ( Secretaria do Mato Grosso) está com edital na praça. As inscrições serão abertas nos próximos dias. As oportunidades são para Fiscal de Tributos Estaduais.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 08 de março de 2023 até o dia 04 de abril de 2023. A taxa é de R$ 250,00. O cadastro pode ser feito pelo portal FGV.

Quem pode se inscrever no concurso Sefaz MT?

Para se inscrever é preciso que o candidato tenha formação acadêmica de nível superior, comprovada por diploma devidamente registrado e expedido por Instituição Oficial de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Veja a seguir a distribuição de vagas e requisitos necessários:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Fiscal de Tributos

Estaduais (FTE) 30

(21 AC; 03 PDC; E 03 Negros) + CR R$ 30.063,76

A remuneração inicial atual do cargo é de R$ 30.063,76. O valor foi reajustado em 5,79% no início de 2023. É importante destacar que além do valor mencionado, o servidor ainda pode receber uma verba indenizatória de R$ 9 mil. Confira os valores:

+ Subsídio inicial: R$ 30.063,76

Subsídio inicial: R$ 30.063,76 + Verba indenizatória: R$ 9.000,00

Verba indenizatória: R$ 9.000,00 – Descontos (IRPF e Previdência): aproximadamente R$ 8.160,50

Descontos (IRPF e Previdência): aproximadamente R$ 8.160,50 + Líquido inicial: aproximadamente R$ 30.903,26.

Atribuições concurso Sefaz MT

As funções do cargo, de acordo com o edital, são:

Homologar e constituir, mediante lançamento, o crédito tributário sobre tributos de competência do Estado;

Manifestar-se em Processo Administrativo Tributário – PAT;

Participar como membro dos Órgãos de Julgamento de Processos Administrativos Tributários – PAT;

Controlar, acompanhar e proferir parecer em processos tributários;

Executar quaisquer procedimentos fiscais para verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo;

Executar plantão nas Unidades Operativas de Fiscalização, de Atendimento ao Contribuinte e/ou em outros Órgãos da Administração Pública, que atuem em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda;

Elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização e controle da situação cadastral ou econômico-fiscal;

Gerir informações econômico-tributárias:

Prestar e/ou participar de equipes de consultoria e assessoramento técnico à administração fazendária;

Formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas na administração fazendária;

Representar a Secretaria de Estado de Fazenda junto a Órgãos ou grupos de estudo no âmbito nacional ou internacional, relacionados à administração financeira e/ou tributária.

Clique aqui e acesse o edital completo

Cargos vagos

Segundo levantamentos e informações esclarecidas no segundo semestre de 2022, o órgão possui 547 cargos vagos. Do total, 428 correspondem a Agente de Fiscalização de Tributos Estaduais (AFATE), cargo em extinção, e as outras 119 ao cargo de Fiscal de Tributos Estaduais (FTE).

Como serão as provas do concurso Sefaz MT ?

As provas estão previstas para 04 de junho e, além da fase objetiva, o certame vai conter prova discursiva. A prova objetiva será dividida em duas partes, com duração de 4 horas cada uma.

A etapa contará com 120 questões, sendo 40 de conhecimentos gerais e 80 de conhecimentos específicos, com 5 alternativas e apenas uma correta. Vale lembrar que a avaliação se dará nos turnos matutino (8h às 12h) e vespertino (14h30 às 18h30).

Para ser aprovado, o candidato precisa cumprir estes requisitos:

Acertar, no mínimo, 20 (vinte) questões no módulo de conhecimentos gerais;

Acertar, no mínimo, 48 (quarenta e oito) questões do total do módulo de conhecimentos específicos; e

Não obtiver nota igual a 0 (zero) em nenhuma das disciplinas de conhecimentos específicos.

De acordo com o edital, a Prova Discursiva totalizará 60 pontos, sendo constituída de 2 questões dissertativas de conhecimentos específicos a ser respondida em até 30 linhas cada, valendo 30 pontos cada.

Outros concursos abertos

O concurso CREA BA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia ) foi liberado! As oportunidades são para nível médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 10 de março até 10 de abril, por meio do portal da banca, IDCAP. A taxa definida foi de R$ 100.

Vagas concurso CREA BA

Ao todo são 33 vagas mais formação de cadastro reserva. Veja a seguir a tabela de acordo com escolaridade:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente

Administrativo (nível médio) 16 + CR R$

2.822,19 Técnico em

Fiscalização (nível técnico) 07 + CR R$

3.532,24 Assistente

Técnico –

Informática (nível técnico) 02 + CR R$

3.532,24 Analista

Técnico –

Engenharia

Civil (nível superior) 01 + CR R$

11.718,00 Analista

Técnico –

Engenharia

Elétrica (nível superior) 01 + CR R$

11.718,00 Analista

Técnico da

COFIS (nível superior) 01 + CR R$

11.718,00 Analista –

Jornalismo (nível superior) 03 +

CR R$

5.771,67 Analista –

Sistema

(Informática) (nível superior) 02 +

CR R$

5.771,67

Quais são os requisitos necessários?

Confira os requisitos necessários para se inscrever em cada cargo:

Assistente Administrativo: Ensino Médio Completo.

Técnico em Fiscalização: Ensino Técnico completo em uma das áreas do Sistema Confea/CREA.

Assistente Técnico – Informática: Ensino Técnico Completo.

Analista Técnico – Engenharia Civil: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil regular com o sistema Confea/Crea e registro ou visto no Crea-BA.

Analista Técnico – Engenharia Elétrica: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica regular com o sistema Confea/Crea e registro ou visto no Crea-BA.

Analista Técnico da COFIS: Ensino Superior Completo em Engenharia Agrimensura ou Engenharia Cartográfica ou Geográfo , com registro ou visto no Crea-BA, com especialização em Geotecnologias. De modo a dominar o Sistema de Informação Geográfica e Geoprocesamento e conhecimento das ferramentas tecnológicas ARCGIS, e ou QGIS.

Analista – Jornalismo: Ensino Superior Completo em Comunicação Social – Jornalismo.

Analista – Sistema (Informática): Ensino Superior em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Sistema de Informação, Engenharia da Computação ou curso similar/correspondente na área de Tecnologia da Informação.

Como serão as provas do concurso CREA BA?

As provas estão marcadas para 21 de maio. O certame, por sua vez, está dividido em fase objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Na parte objetiva, os candidatos serão avaliados mediante as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico/Matemático

Informática

Conhecimentos Gerais: Atualidades

Legislação

Conhecimentos Específicos