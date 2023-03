Concurso Semad GO: confira o local de prova para técnico e analista

O concurso Semad GO (Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Goiás) anuncia que os locais de prova foram divulgados.

As pessoas que garantiram inscrição em tempo oportuno poderão ter acesso aos locais por meio do site da banca organizadora, IBFC ou clicar aqui.

Vagas concurso Semad GO

Ao todo serão oferecidas 196 vagas divididas entre nível médio e superior. Do total, 70 vagas serão para técnico ambiental, sendo 35 para provimento imediato e 35 para a formação de um cadastro de reserva e mais 126 vagas, sendo 63 imediatas e 63 para cadastro de reserva, na carreira de analista ambiental. Neste caso, as especialidades são:

Agronomia (seis vagas no total);

Biologia/Ecologia (24);

Ciências Sociais/Sociologia (quatro);

Direito (dez);

Engenharia – Ambiental/Sanitária (dez);

Engenharia Civil (dez);

Engenharia Florestal (14);

Engenharia Química (quatro);

Engenheiro de Minas (quatro);

Geografia (12);

Geologia (oito);

Geoprocessamento/Cartografia (16);

Gestão Ambiental (duas); e

Medicina Veterinária (duas).

O cargo de técnico ambiental terão remuneração inicial de R$4.020,09. Já o cargo de analista, os salários iniciais são de R$5.576,26.

Quando serão as provas do concurso Semad GO?

As provas do concurso Semad GO estão marcadas para dias diferentes. No dia 5 de março, serão aplicados os exames para os candidatos ao cargo de analista, enquanto os concorrentes ao posto de técnico realizarão as avaliações no dia 12 do mesmo mês.

Vale lembrar que serão cobradas 80 questões divididas entre conhecimentos gerais e esécificos. As questões de conhecimentos gerais estarão divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (nove);

Realidade étnica, social, histórica, Geográfica, Cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Brasil (duas);

Raciocínio Lógico (quatro); e

Administração Pública (cinco).

Na parte Específica, os candidatos ao cargo de técnico responderão a 60 questões, enquanto os concorrentes ao posto de analista terão 20 perguntas inerentes ao cargo e 40 sobre Legislação. O resultado final tem data marcada para 21 de junho de 2023.

Concursos abertos em Goiás

O concurso Polícia Científica GO ( Goiás) teve edital liberado na segunda-feira, 30 de janeiro. Ao todo são 141 vagas. Os interessados poderão se inscrever pelo portal IADES entre os dias 03 de março e 09 de abril de 2023.

A taxa varia a depender do cargo, sendo de R$ 100,00 (nível fundamental) a R$ 130,00 (nível superior). A isenção poderá ser solicitada entre os dias 13 até 17 de fevereiro.

Vagas concurso Polícia Científica GO

Ao todo são 141 vagas divididas da seguinte forma:

CARGO VAGAS SALÁRIO Auxiliar de Autópsia 89 R$ 6.353,13 Perito 52 R$ 12.247,85

Veja a seguir os requisitos de acordo com o cargo:

Auxiliar de Autópsia

Ter idade mínima de 18 anos completos, na data da posse;

Possuir carteira de identidade civil e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no mínimo;

Curso de nível fundamental.

Perito Criminal, Médico Legista e Odonto-Legista

Ter idade mínima de 21 anos completos, na data da posse;

Possuir carteira de identidade civil e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no mínimo;

Curso superior na área específica, com registro no devido Conselho.

Como serão as provas?

O concurso Polícia Científica GO será composto de prova objetiva, discursiva, teste de avaliação física e exame psicotécnico. A fase objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 80 questões para Perito Criminal e de 60 para Auxiliar de Autópsia, sendo do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas e uma única correta.

Confira as disciplinas de acordo com o cargo:

Auxiliar de Autópsia

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás e do Brasil

Matemática

Noções de Informática

Conhecimentos específicos

Noções de Legislação Aplicada ao Cargo

Noções de Biossegurança

Ciências

Noções de Medicina Legal

Noções de Criminalística

Perito Criminal

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás e do Brasil

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direito Penal

Legislação Especial

Conhecimentos específicos

Noções de Medicina Legal

Criminalística

Biologia

Ecologia e Meio Ambiente

Física

Química

Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico

Noções de Contabilidade

Por sua vez, a fase discursiva do concurso Polícia Científica GO será de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no mesmo dia e dentro do prazo de duração previsto para a realização da prova objetiva.

De acordo com o edital, o Teste de Aptidão Física será de caráter exclusivamente eliminatório, visa avaliar o condicionamento físico do candidato, exigindo os índices mínimos de desempenho físico necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes aos cargos de Perito Criminal e de Auxiliar de Autópsia.

Os candidatos vão realizar as seguintes fases:

Flexão de braço no solo

Corrida de 12 minutos

O exame psicotécnico consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e de técnicas psicológicas visando a verificar habilidades importantes para o bom desempenho das atividades do cargo policial. A avaliação de títulos será para nível superior e a pontuação varia a depender do documento apresentado pelo candidato.

Clique aqui e acesse o edital completo.