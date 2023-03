Concurso SES DF: 1.750 vagas para nível médio; saiba mais!

O concurso SES DF ( Secretaria de Saúde do Distrito Federal) pode ser liberado em breve. O certame deve oferecer 1.750 vagas com escolaridade de nível médio.

As vagas serão para o cargo de técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Das oportunidades citadas, 50 vagas serão para provimento imediato e as 1.700 para formação de cadastro reserva.

É importante pontuar que o cargo tem como requisito apenas o ensino médio completo em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário será compatível com R$1.698,45 para 20 horas semanais.

É atribuição do técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde executar atividades de natureza operacional e outras assemelhadas em nível de complexidade determinadas em legislação específica, sob orientação e supervisão.

Vagas concurso SES DF para nível superior

O certame ainda deve ofertar vagas para nível superior. Neste caso, o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde oferece 2.252 vagas. Para isso, é necessário tem ensino superior em áreas específicas que ainda não foram determinadas.

O salário inicial dos analistas é de R$1.735,50 para 20 horas de trabalho por semana e R$3.471 para 40 horas. A banca organizadora da seleção é o Instituto Consulpam. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Apesar de não ainda não ter sido divulgado os prazos do novo edital, o concurso está confirmado para 2023.

Outros certames previstos

O concurso CREFITO 12 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12° Região) deve sair nos próximos dias. O órgão abrange os seguintes estados: Amapá, Tocantins, Amazonas, Para e Roraima. O anúncio foi realizado nesta segunda, 06 de março, por meio do Diário Oficial da União.

O certame escolheu a banca organizadora. Dessa vez, o Instituto Consulplan vai ser a empresa responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção. Os detalhes sobre cargos e vagas ainda não foram divulgados.

Quando aconteceu o último concurso CREFITO 12?

O último edital aconteceu em 2016. Na ocasião, foram ofertas 216 oportunidades para cadastro reserva e 17 vagas imediatas. Na época, os salários pagos aos aprovados foram: R$ 965,87 a R$ 2.855,72.

A divisão de vagas foi da seguinte forma:

Nível fundamental: Telefonista – 09 CR Serviços Gerais – 01 + 09 CR

Nível médio : Assistente Administrativo – 07 + 45 CR Motorista – 09 CR Auxiliar de Arquivo – 01 + 09 CR Recepcionista – 09 CR

: Nível superior : Jornalista- 01 + 09 CR Contador – 01 + 09 CR Fiscal de Terapia Educacional – 01 + 45 CR Administrador – 01 + 09 CR Fisioterapia – 03 + 45 CR Advogado – 01 + 09 CR

:

O certame contou com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos somente para nível superior.

Concursos previstos

O concurso Diplomata pode ter edital liberado nos próximos meses. As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 06 de março, por meio do Diário Oficial.

Ao todo, serão 30 vagas para a classe de terceiro-secretário. O documento também trouxe detalhes sobre as etapas:

Fase 1: prova objetiva;

Fase 2: provas escritas (Língua Portuguesa e Inglesa)

Fase 3: provas escritas (História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito, Língua Espanhola e Francesa).

O anúncio ainda deixou claro sobre as disciplinas que serão cobradas. São elas:

Língua Portuguesa;

História do Brasil;

História Mundial

Geografia

Língua Inglesa

Política Internacional

Economia; e

Direito.

Como foi o último concurso Diplomata?

O último concurso Diplomata foi realizado em 2022 e teve a banca Iades como empresa organizadora. Ao todo fora 34 vagas para a carreira de terceiro-secretário.

A avaliação aconteceu através de três etapas (provas objetiva, provas escritas de língua portuguesa e inglesa, além de provas escritas sobre Brasil, política internacional e línguas espanhola e francesa). Os candidatos deveriam ter nível superior. Os aprovados tiveram remuneração de R$ 19.199,96.

Outros editais esperados

O concurso TJ BA ( Tribunal de Justiça da Bahia) avançou mais uma fase rumo ao edital tão esperado. Mediante ação, o certame não vai demorar de sair.

O contrato com a banca ( FCC) se tornou público. A expectativa é que sejam acolhidas cerca de 90 mil inscrições. Os interessados na seleção serão avaliados mediante prova objetiva e discursiva.

Espera-se que o concurso seja liberado ainda no primeiro semestre de 2023. As vagas são para Analista Judiciário – Oficial de Justiça e para Técnicos Judiciários.

Segundo a Lei Orçamentária Anual para 2023 (LOA), estão previstas R$ 7.903,67 para provimento no poder judiciário do Estado.

Cargos Vagos concurso TJ BA

Segundo o último levantamento disponibilizado pelo Portal da Transparência do TJ BA, o órgão não possui cargos vagos no quadro de servidores.

Contudo, levando em conta os dados da Associação de Oficiais de Justiça Avaliadores da Bahia (AOJUS-BA), no qual houve cobrança do edital em março do ano passado, são 892 cargos vagos para Oficial de Justiça.

Remuneração

Os servidores do TJ BA tem ganhos a depender da função designada e escolaridade. O Portal da Transparência apresenta os seguintes dados:

Analista Judiciário:

Inicial: R$ 6.111,82

Final: R$ 10.291,59

Técnico Judiciário:

Inicial: R$ 3.725,10

Final: R$ 6.272,61

Além dos ganhos informados acima, os servidores também tem direito ao auxílio alimentação no valor referente a R$ 1.100,00 e auxílio transporte.

Os requisitos também dependem de cada carreira. Sendo eles:

Analista Judiciário/ Subescrivão – Área Judiciária – Especialidade Direito:

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito. Analista Judiciário – Área Administrativa: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação. Analista Judiciário – Área apoio especializado – Administração: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração. Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Contabilidade: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Técnico Judiciário / Escrevente – Área Judiciária: Diploma de conclusão de curso de nível médio completo.

Diploma de conclusão de curso de nível médio completo. Técnico Judiciário – Área Administrativa: Diploma de conclusão de curso de nível médio completo.