Concurso TJ ES: candidatos já podem consultar local de prova; mais de 19 mil inscritos

Os candidatos inscritos no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ – ES) já podem realizar a consulta individual do local de prova.

Para isso, basta acessar o site da banca, o Cebraspe, e realizar a consulta informando o número do CPF.

A aplicação da prova objetiva está confirmada para este domingo, dia 19 de março, às 14h e terá duração de quatro horas.

A prova objetiva contará com 120 questões de múltipla escolha distribuídas entre 50 questões de Conhecimentos básicos e 70 questões de Conhecimentos Específicos.

Para o cargo de Analista Judiciário Especialidade Taquigrafia haverá ainda uma última etapa de prova que consiste no apanhamento taquigráfico.

A prova discursiva será realizada no mesmo dia e consistirá na redação de um texto com, no máximo, 30 linhas, sobre temas da atualidade.

Concurso TJ ES registrou mais de 19 mil inscritos

Mais de 19 mil candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 128 vagas oferecidas pelo concurso TJ ES.

O certame oferece vagas para analistas jurídicos com nível superior em diferentes especialidades.

Ao todo, foram efetivadas 19.801 inscrições. As informações referentes ao número de inscritos foram divulgadas pela banca organizadora do certame, o Cebraspe.

O cargo que recebeu maior número de inscrições foi o de Analista Judiciário Área Judiciária Especialidade Direito, com 9.136 inscritos, totalizando 107 candidatos por vaga.

Em seguida vem o cargo de Analista Judiciário na Área Administrativa com 1.901 inscritos concorrendo apenas para o cadastro reserva.

Por outro lado, o cargo que apresenta o maior número de candidatos por vaga é o de Analista Judiciário Apoio Especializado na área do Direito. O cargo obteve 1.119 inscrições totais, mas como oferece apenas 5 vagas totaliza 223 candidatos disputando uma única vaga.

Já o cargo que recebeu o menor número de inscritos é o de Analista Judiciário Apoio Especializado na Área Estatística, com apenas 17 candidatos concorrendo as vagas para cadastro reserva.

Concurso TJ ES oferece 128 vagas com salários até R$ 9,5 mil

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ – ES) oferece, ao todo, 128 vagas para analistas jurídicos, além de vagas para preenchimento de cadastro reserva, conforme segue abaixo:

Analistas jurídicos TJ – ES

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Direito – 5 vagas;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Psicologia – 5 vagas;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Serviço Social – 5 vagas;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Taquigrafia – 1 vaga;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Direito – 85 vagas;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Execução Penal – 2 vagas;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Oficial de Justiça Avaliador – 20 vagas;

Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Especialidade – Contador – 5 vagas;

Analista Judiciário – Área Administrativa – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Administração – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Arquitetura – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Arquivologia – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Biblioteconomia – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Comunicação Social – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Contabilidade – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Economia – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Enfermagem – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Engenharia Civil – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Engenharia Elétrica – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Engenharia Mecânica – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Estatística – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Licenciatura Letras – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Medicina do Trabalho – CR;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade – Pedagogia – CR;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Comissário de Justiça da Infância e Juventude – CR.

Os candidatos devem comprovar nível superior na área específica para concorrer a uma das vagas.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários variam entre R$ 6.713,00 a R$ 9.596,81 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do concurso TJ ES.