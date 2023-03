Concurso TJ RN: inscrições começam nesta quarta; 229 vagas e salários até R$ 7,3 mil

Começa nesta quarta-feira, dia 08 de março, o período de inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ – RN).

As inscrições ficam abertas até o dia 10 de abril de 2023.

Para se inscrever no certame, os candidatos devem acessar o site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vale destacar ainda que os candidatos interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição têm até o dia de hoje para fazer o requerimento no site da banca.

Vagas e salários Concurso TJ – RN

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ – RN) oferece, por meio de concurso público, 229 vagas para preenchimento imediato.

Os salários oferecidos pelo TJ – RN vão de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18 mensais.

Os profissionais também terão benefícios de R$ 1.700,00 de auxílio alimentação e auxílio de assistência à saúde, de acordo com a faixa etária.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuídas em três editais e entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Técnico Judiciário – Área Judiciária – 160 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 3.974,08 por mês.

Nível superior

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de psicologia – 11 vagas;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de serviço social – 8 vagas;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de contabilidade – CR;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de ciências atuariais ou economia – 8 vagas;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de história ou museologia – 1 vaga;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de arquivologia – 1 vaga;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de biblioteconomia – 1 vaga;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de pedagogia – 2 vagas;

Analista judiciário nas áreas de apoio especializado administrativa e Judiciária de direito – CR;

Oficial de Justiça – 2 vagas;

Apoio especializado, especialidade de tecnologia de informação – Análise de Sistemas – 25 vagas;

Tecnologia de Informação – Análise de Sistemas – Inteligência Artificial – 5 vagas;

Tecnologia de Informação – Análise de Suporte – 5 vagas.

Já para os cargos de nível superior, a remuneração varia entre R$ 6.637,44 a R$ 7.301,18 por mês.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Vale citar que o edital também sofreu alterações na distribuição de vagas entre Ampla Concorrência, PCDs e Negros.

Para conferir todas as alterações, clique aqui e veja os editais com retificação.

Inscrições Concurso TJ – RN

Os interessados em participar dos concursos públicos para o TJ – RN devem realizar a inscrição entre os dias 08 de março de 2023 a 10 de abril de 2023 diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 85,00 a R$ 110,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FGV até o final desta quarta-feira, 8 de março de 2023, e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo TJ – RN

Analista Judiciário e Oficial de Justiça

Elaborar laudos técnicos de avaliação pericial, determinados por Magistrados e autoridades administrativas, para formação de perícia processual e funcional;

Proceder à perícia psicológica em crianças, adolescentes e adultos, avaliando os aspectos psicológicos relativos ao desenvolvimento individual, vida familiar, institucional e comunitária, com a finalidade de fornecer subsídios à autoridade judiciária, por escrito, por meio de relatórios, pareceres e laudos, ou verbalmente, em audiência, qualificando o processo judicial relativo à matéria da infância e juventude, cível e criminal;

Orientação de adolescentes cumprindo medida de liberdade assistida ou na prestação de serviços à comunidade;

Participar da fiscalização de unidades de internação e instituições de acolhimento;

Analista Judiciário – Tecnologia da Informação

Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento automático de dados, estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos sistemas informatizados, para assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informações, executando, orientando ou assessorando o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de planos, projetos, sistemas e versões de processamento de dados e de tratamento de informações;

Projetar sistemas de informações com alto grau de complexidade.

Técnico Judiciário

Atividades supervisionadas, de nível intermediário, exclusivamente no âmbito das secretarias judiciárias ou unidades administrativas;

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional ou previstas em Regulamento; cumprir demais as determinações da chefia imediata.

Etapas concurso TJ – RN

O concurso público para o TJ – RN contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova escrita discursiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Avaliação de títulos apenas para alguns cargos, de caráter classificatório.

A aplicação das provas objetivas está prevista para os dias 4 e 11 de junho de 2023, dependendo do cargo.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições completas de cada cargo do concurso TJ RN.