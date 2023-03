Concurso TJ RS: banca definida; edital ainda no primeiro semestre

O concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tem banca definida. A Fundação Vunesp será a banca organizadora do certame.

O novo edital será destinado ao preenchimento de vagas na área de tecnologia, com oportunidades para os cargos de técnico e analista em T.I.

Contudo, o quantitativo de vagas ainda não foi divulgado, mesmo assim, a previsão é de que o edital seja lançado ainda no primeiro semestre.

A banca foi definida via dispensa de licitação. A comissão organizadora do certame também foi definida. Uma portaria publicada no Diário Oficial por meio da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Os membros nomeados da comissão são:

Luís Antonio Behrensdorf Gomes da Silva;

José Luiz Leal Vieira;

Clairton Buligon;

Marcelo da Silva Strzykalski; e

Antonio Braz da Silva Neto.

TJ RS possui mais de 2 mil cargos vagos

De acordo com dados do Portal da Transparência do TJ RS, o órgão possui um total de 2.099 cargos vagos.

O cargo com maior número de vacância é o de Analista do Poder Judiciário com 1.171 vagas. Em seguida vem o cargo de Oficial de Justiça Estadual que cumula 368 vagas. O cargo de Analista Judiciário – Tecnologia da Informação possui 117 vacâncias.

Por fim, aparecem os cargos de Agente de Polícia Judicial com 35 vagas, seguido pelos cargos de Oficial Superior Judiciário e Técnico de Tecnologia da Informação, ambos com 32 vagas.

Concurso TJ RS 2022 já foi homologado

O concurso do TJ RS realizado em 2022 para os cargos de Oficial de Justiça e Assistente Social foi homologado no dia 30 de agosto do ano passado.

Com a homologação publicada, os candidatos aprovados já podem ser convocados.

Ao todo, o certame ofereceu 24 vagas para o cargo de Oficial de Justiça e 4 vagas para o cargo de Assistente Social Judiciário.

O salário para o cargo de Oficial de Justiça é de R$ 6.361,94, enquanto o cargo de Assistente Social Judiciário oferece remuneração no valor de R$ 7.352,93.

Concurso TJ SP tem inscrições abertas para escrevente

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ – SP) anunciou a realização de um novo concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário. Esta é a segunda seleção realizada pelo TJ SP neste ano para o mesmo cargo.

O outro edital para escrevente oferta 400 vagas com período de inscrições abertos somente até o dia 28 de março.

No entanto, o novo edital prevê a criação de vagas apenas para a 1º Região Administrativa Judiciária que corresponde as cidades do Grande ABC e Região Metropolitana de São Paulo, atendendo seis comarcas, ao todo.

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas por este novo edital devem realizar a inscrição entre os dias 27 de março a 05 de maio de 2023.

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 81.

Vagas e salários Concurso TJ SP

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ – SP) oferece, ao todo, 60 vagas para escrevente técnico judiciário para candidatos com nível médio completo.

O salário oferecido pelo TJ – SP para o cargo de escrevente técnico judiciário é de R$ 5.480,54 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, além de benefícios como auxílio alimentação, saúde e transporte.

As vagas estão distribuídas entre seis comarcas diferentes, com 10 vagas para cada uma delas, conforme segue abaixo:

Comarca de São Bernardo (São Bernardo e Diadema);

Comarca de Santo André (Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul);

Comarca de Osasco (Osasco, Barueri, Carapicuiba, Jandira e Santana de Parnaíba);

Comarca de Guarulhos (Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel);

Comarca de Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Itaquaquecetuba e Suzano);

Comarca de Itapecerica da Serra (Itapecerica da Serra, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapevi, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista).

Vale citar que do total de vagas oferecidas, 5% delas são destinadas a pessoas com deficiência e outras 20% são reservadas para candidatos negros.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve comprovar formação em nível médio completo.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Inscrições Concurso TJ SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas do segundo edital para o concurso TJ SP devem realizar a inscrição no período de 27 de março a 05 de maio de 2023, diretamente pelo site da Vunesp, banca responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 81.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso TJ SP.