Concurso UFAM AM: inscrições abertas; 46 vagas para professor do magistério superior

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de vagas para professor do magistério superior, distribuídas entre as Unidades Acadêmicas da capital e do interior.

Os candidatos devem comprovar nível superior com especialização em pós-graduação, mestrado ou doutorado para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pela UFAM – AM varia entre R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93 dependendo da área de atuação.

Os profissionais também terão direito a auxílio alimentação no valor de R$ 458,00, o auxílio creche e pré-escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a 06 anos e o Vale Transporte conforme legislação vigente.

Vagas Concurso UFAM – AM

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) oferece, ao todo, 46 vagas para professor do magistério superior para atuar nas seguintes regiões:

Manaus

Enfermagem – 1 vaga;

Música – 1 vaga;

Clínica Odontológica Infantil – 1 vaga;

Neurociências e Cognição – 1 vaga;

Psicologia Organizacional e do Trabalho – 1 vaga;

Educação / Psicologia – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Contabilidade Avançada – 1 vaga;

Contabilidade empresarial e Contabilidade governamental – 1 vaga;

Direito do Trabalho, Legislação Social e Trabalhista e Direito Digital – 1 vaga;

Ciências Sociais Aplicadas – 1 vaga;

Língua francesa, práticas de ensino, culturas e literaturas de expressão francesa – 1 vaga;

Letras – Língua e Literatura Inglesa – 1 vaga;

Língua e Literatura Portuguesa – estudos literários – 1 vaga;

Medicina – 1 vaga;

Hematologia – 1 vaga;

Cirurgia Cardiovascular – 1 vaga;

Cirurgia Vascular – 1 vaga;

Cirurgia de Cabeça e Pescoço – 1 vaga;

Oftalmologia – 1 vaga;

Mecânica dos Sólidos/Projeto de Máquinas – 1 vaga;

Engenharia Civil / Infraestrutura de Transportes – 1 vaga;

Micologia – 1 vaga;

Farmacologia – 1 vaga;

Química Analítica e Química Geral – 2 vagas;

Físico-Química e Química Geral – 1 vaga;

Probabilidade e Estatística – 1 vaga;

Matemática – 2 vagas;

Engenharia de Software – 1 vaga;

Serviço Social – 2 vagas;

Sociologia – 2 vagas;

História da América Colonial – 1 vaga;

Bioquímica/ Farmacologia – 1 vaga;

Química Geral e Orgânica – Produtos Naturais – 1 vaga.

Itacoatiara

Administração – 1 vaga;

Farmácia – 2 vagas.

Parintins

Artes Visuais – 1 vaga;

Serviço Social – 1 vaga.

Humaitá

Coari

Saúde da Criança – 1 vaga;

Cirurgia – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior na área de interesse.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários oferecidos pelo UFAM – AM varia entre R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 dependendo da área de atuação e do grau de especialização do profissional (pós-graduação, mestrado ou doutorado) para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições UFAM – AM

Os interessados em concorrer a uma das vagas do UFAM – AM devem realizar a inscrição até o dia 7 de abril de 2023, diretamente pelo site da Universidade.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 a R$ 180,00 dependendo da área de atuação.

Etapas concurso UFAM – AM

O concurso público para a UFAM – AM contará com as seguintes etapas:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório para todos os cargos.

de caráter classificatório para todos os cargos. Prova didática de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Orientações sobre a prova escrita

As provas serão realizadas pela ordem apresentada no cronograma, só participando da etapa seguinte o candidato que obteve aprovação na etapa anterior;

Também poderá participar da etapa posterior o candidato que, reprovado na etapa anterior, houver interposto recurso pendente de julgamento;

Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para nenhuma das provas;

Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidatos nos locais de realização das provas após o horário previamente designado para o seu início;

Somente terá acesso à sala de provas o candidato munido do original de seu Documento Oficial de Identificação, exceto no caso de apresentação de registro de ocorrência policial, Boletim de Ocorrência, confirmando perda, furto ou roubo de seus documentos;

O documento deverá estar em condições que permitam, com clareza, a identificação do Candidato;

O Boletim de Ocorrência Policial, para fins deste Concurso Público, só terá validade se emitido até 60 (sessenta dias) antes da publicação deste Edital;

O candidato que apresentar Boletim de Ocorrência ou que apresentar original de documento oficial de identificação que gere dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário, e fará provas em caráter condicional a apresentação do documento oficial de identificação.

A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 24 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso UFAM.