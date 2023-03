Concurso UFRR: saiu edital com vagas para nível médio e superior; R$ 4,6 mil; confira!

O concurso UFRR ( Universidade Federal de Roraima) anuncia que o edital foi divulgado. Ao todo são 16 vagas e as oportunidades são para nível médio a nível superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 03 a 28 de abril de 2023, no site da banca organizadora, PROGESP. As taxas de inscrição variam a depender do cargo, sendo de:

Nível C: R$ 80,00;

Nível D: R$ 90,00; e

Nível E: R$ 150,00.

Vagas concurso UFRR

Confira a seguir os cargos e os quantitativos abaixo:

CARGOS VAGAS Assistente de Aluno (Ensino Médio) 02 Assistente em Administração (Ensino Médio) 03 Técnico em contabilidade (Ensino Médio profissionalizante ou Ensino médio mais curso Técnico em Contabilidade) 01 Técnico em Agropecuária (Ensino Médio profissionalizante ou Ensino médio mais curso Técnico em Agropecuária) 01 Técnico em Laboratório (área – Biologia) (Ensino Médio profissionalizante ou Ensino médio mais curso Técnico em Laboratório) 01 Administrador (nível superior) 01 Analista de Tecnologia da Informação (nível superior) 01 Engenheiro Eletricista (nível superior) 01 Técnico em Assuntos Educacionais (nível superior) 01 Bibliotecário (nível superior) 01 Nutricionista (nível superior) 01 Psicólogo (nível superior) 01 Médico Veterinário (nível superior) 01

Por sua vez, as remunerações variam de acordo com a classe. Confira:

Classe Inicial Vencimento Básico Auxílio Alimentação Remuneração C – 101 R$ 1.945,07 R$ 458,00 R$ 2.403,07 D – 101 R$ 2.446,96 R$ 458,00 R$ 2.904,96 E – 101 R$ 4.180,66 R$ 458,00 R$ 4.638,66

Como serão as provas do concurso UFRR?

O certame será composto por três etapas. Além da fase objetiva, o concurso terá etapa discursiva e avaliação de títulos. A prova objetiva ocorrerá no dia 11 de junho de 2023 e será realizada na cidade de Boa Vista – RR e terá ao todo 70 questões.

Cada questão da Prova Objetiva terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes disciplinas:

Conhecimentos Gerais: 40 questões; Língua portuguesa Noções de Direito Administrativo Ética no Serviço público Legislação institucional Raciocínio Lógico Noções de informática Atualidades



Conhecimentos específicos: 30 questões.

Por sua vez, a etapa prática será de caráter eliminatório e classificatório dividindo da seguinte forma:

Cargo de médico veterinário: Os candidatos serão avaliados na execução de todas as fases do procedimento anestésico, até atingir a estabilização do plano anestésico-cirúrgico, no início da manutenção anestésica, quando deverá iniciar sua preparação para executar o procedimento cirúrgico de ovariohisterectomia. Os candidatos executarão a cirurgia desde a diérese até síntese. Ao final da cirurgia os candidatos deverão confeccionar um relatório descrevendo sua conduta anestésica e cirúrgica.

Cargo de técnico em agropecuária: A prova prática visa mensurar a experiência, adequação de atitudes e habilidades do candidato em manusear, conduzir e realizar as tarefas pertinentes referentes à contenção física de animais de produção e equinos, observando os critérios.

Os candidatos do concurso UFRR realizarão avaliação de títulos somente os aprovados na fase prática. Vale pontuar que a etapa de prova de títulos será aplicada ao cargo de Médico Veterinário e avaliará sua formação profissional e continuada.

