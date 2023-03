Concursos Bancários: confira lista de oportunidades para 2023

Este ano muitas oportunidades de concursos bancários podem estar chegando. Em razão disso, separamos detalhes sobre vagas, áreas e salários da categoria.

Veja também o andamento da seleção, os cargos e as instituições financeiras que podem disponibilizar muitas chances para 2023.

Concursos bancários

Confira lista a seguir e não deixe de conferir.

Caixa

Apesar de muito aguardado, o concurso Caixa ainda não saiu devido a validade do último edital não ter chegado ao fim.

Desde 2022, a instituição falou de um novo certame, principalmente pela necessidade de recompor o quadro de funcionários.

Vale lembrar que em agosto de 2022, o deputado federal Aliel Machado (PV-PR) protocolou junto ao Ministério da Economia um Requerimento de Informação a respeito da recomposição do quadro de servidores.

Apesar da última seleção ter acontecido em 2014 e válido até 2016, a Caixa ainda não nomeou os candidatos que foram aprovados neste concurso.

Mediante situação, o Ministério Público do Trabalho protocolou uma Ação Civil Pública (ACP) pedindo as nomeações. Além disso, deve garantir que o edital de 2014 siga válido até a decisão judicial final.

Concurso Bacen

O edital é tratado como prioridade, de acordo com o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Leonardo Sultani. Entretanto, é importante pontuar que a autorização já deveria ter sido liberada, desde o início do ano.

Contudo, o novo edital é esperado para 2023 e está entre os concursos bancários mais desejados. Vale lembrar que o Bacen chegou a solicitar vagas e liberou o quantitativo de eventuais possibilidades. Ao todo são 245 vagas:

Analistas: 200 vagas;

Técnicos: 30 vagas

Procuradores: 15 vagas

O último concurso aconteceu em 2013, teve o Cebraspe, antes Cespe, como banca organizadora e ofertou vagas para Técnico, Analista e Procurador. Os salários iniciais podem chegar a R$ 21.014,49, além de benefícios, porém, o valor pode ser ainda maior caso a proposta de reajuste seja de fato aprovada.

Mais editais bancários

Confira mais oportunidades:

BRB

Mais uma grande chance para quem busca por concursos bancários é o do Banco de Brasíla – BRB. O certame está previsto para julho e o próprio banco já anunciou sobre as vagas. As oportunidades serão destinadas para o cargo de Analista de TI.

Os convocados da última seleção serão nomeados, ao todo, 74 pessoas. O último edital foi realizado no ano de 2019, com a oferta de 100 vagas para Escriturário, 10 vagas para Analista de TI, uma vaga para Engenheiro de Segurança e uma vaga para Médico do Trabalho. Os salários são atrativos sendo de R$ 9.035,18 para Analista. A jornada é de 30 horas semanais.

Concurso BNDES

Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, falou que novos certames deverão acontecer.

O anúncio foi feito na cerimônia de posse no comando da empresa pública. As vagas serão para cotas e ampla concorrência.

Segundo levantamentos, a instituição tem cerca de 100 cargos vagos. A última seleção aconteceu em 2012 e contou com 70 vagas para nível médio e superior. A última atualização na tabela salarial do BNDES foi realizada em 2019 e apresentam salários iniciais de R$ 3.941,38, podendo chegar a R$ 12.370,96.

Concurso Banco do Brasil

Um novo concurso Banco do Brasil deve ser realizado para provimento exclusivo de oportunidades para pessoas com deficiência.

Vale lembrar que o motivo é devido o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que o quadro de servidores, ocupados por pessoas com deficiência, deve ser ampliado.

Isso porque, segundo a lei de cotas (nº 8.213), o percentual de 5% das vagas deverão ser disponibilizadas por empresas com mais de mil funcionários. No BB, atualmente, esse percentual é de 1,84%.

É importante destacar que a empresa teve um último edital em 2022. Com o certame ainda em vigor, o concurso contou com 6 mil oportunidades destinadas para cargo o de Escriturário, de nível médio.

As remunerações iniciais oferecidas foram estipuladas no valor de R$ 3.622,23 mais benefícios e os ganhos podem passar dos R$ 9 mil. Os candidatos deverão realizar as provas no dia 23 de abril de 2023 por meio de fase objetiva e discursiva.

O edital foi retificado e o banco chegou a anunciar um quantitativo ainda maior de oportunidades para o público PcD. Sendo assim, a porcentagem das vagas reservadas para PcDs foi de 5% para 12,5%, totalizando 825 oportunidades, sendo divididas da seguinte forma: 299 vagas imediatas e 226 vagas em cadastro reserva