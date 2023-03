Concursos Teresina 2023: confira lista de 4 editais com vagas para diversas áreas

Se você busca oportunidade nos concursos Teresina 2023, separamos a seguir uma lista com quatro editais e muitas chances para conseguir a carreira dos sonhos.

No município são aguardados certames nas seguintes áreas: Educação, Segurança Pública, Câmara e Guarda Municipal.

Confira mais detalhes abaixo

Concursos Teresina 2023 – educação

O certame para educação avançou no município e já tem comissão formada. O grupo vai acompanhar o andamento da seleção e escolher a banca organizadora.

O concurso deve oferecer 1.114 vagas para Professor em diversas disciplinas, além de 27 vagas para as funções de Psicólogo, Assistente Social e Nutricionista.

O secretário de educação, professor Nouga Cardoso, pontuou detalhes sobre o andamento do edital: “Estamos realizando o levantamento das vagas e trabalhando na criação de cargos para lançarmos o edital do concurso até o mês de abril.”

Vale lembrar que o último edital foi publicado em 2019, com oferta de 140 vagas para professores de 1º e 2º Ciclos. As remunerações variavam de R$ 1.891,13 a R$ 3.782,29. As cargas horárias estabelecidas foram 20 e 40 horas.

Concursos Teresina 2023 – saúde

Um dos concursos Teresina 2023 mais aguardados é para a saúde, espera-se edital na Fundação Municipal de Saúde (FMS). Apesar de ainda não se ter maiores informações sobre cargos e vagas, o certame é anunciado desde 2022. O órgão tem grande necessidade de provimento do quadro de servidores, levando em fala que existem mais de 900 servidores afastados.

No ano de 2019 aconteceram contratações por meio de processo seletivo. Ao todo foram 334 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, sob gestão da Nupece da Universidade Estadual do Piauí.

Os cargos ofertados neste certame foram:

Nível Superior

Médicos

Odontólogos

Técnicos de Nível Superior Saúde

Assistente Técnico Nível Superior Administrativo

Nível Médio

Assistente Técnico de Saúde Médio

Assistente Técnico Administrativo Médio

Nível Básico

Auxiliar Operacional Infraestrutura

Edital para Guarda Municipal

Um novo edital para corporação está em pauta, isso porque, há a intenção de ampliar o contingente da instituição e recompor o quadro de servidores. Ainda não há maiores informações sobre quantitativos de vagas ou quando será liberado um novo edital.

O último concurso para a Guarda Municipal da capital ocorreu em 2018. Na ocasião, foram oferecidas 75 vagas imediatas, além da previsão de formação de cadastro reserva para o cargo, sob gestão da NUCEPE. Além da prova objetiva e dissertativa, os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:

Avaliação Médica e Odontológica

Exame de Aptidão Física

Avaliação Psicológica

Investigação Social

Curso de Formação Profissional

Edital para Câmara Municipal

Há grande expectativa em prol do concurso para Câmara de Teresina. O certame já foi autorizado e deve sair ainda este ano. Vale lembrar que os salários podem ultrapassar R$ 20 mil.

É importante destacar que há previsão orçamentária para o edital, que deve prever oportunidades para os cargos de procurador, jornalista, fotógrafo, analista legislativo e mais. O último concurso aconteceu em 2020 e na ocasião foram ofertadas 09 vagas para nível médio e superior nos seguintes cargos:

Assistente Legislativo

Procurador Legislativo

Assessor Jurídico

Analista de Informática

A banca foi o Instituto AOCP.

Outros concursos previstos no Piauí

Mais editais estão sendo aguardados no estado. Dessa vez, se referindo aos cargos voltados à Segurança Pública, como, por exemplo, o concurso da Polícia Civil do Piauí.

As declarações foram realizadas ao Cidade Verde, durante a formatura do Curso de Operações Policiais (COP).

Contudo, é importante destacar que apesar dos trâmites em prol do edital terem sido finalizados, no primeiro momento, será necessário um diálogo com Rafael Fonteles, governador eleito. A conversa será sobre a realização do certame.

Em declaração, o delegado-geral disse: “Temos a minuta de um edital pronta, mas falta debatermos com o Governo do Estado e saber se é viável lançar agora”.

Sobre o quantitativo de vagas e cargos do concurso PC PI, Lucy disse: “O principal objetivo é também formar mais agentes e escrivães. A Polícia Civil deve ter um acréscimo de servidores no próximo ano”. As oportunidades são afirmadas como “considerável”, de acordo com Keiko. Com isso, tudo indica que não serão poucas vagas, porém, deve-se respeitar a a lei que estabelece o número de cargos que a Polícia Civil do Piauí.

Promessas do novo governador sobre concurso PC PI

O governador eleito, Rafael Fonteles, deixou claro o desejo de investir e contratar novos profissionais na área de segurança para o estado do Piauí.

De acordo com promessas realizadas em outubro, o novo governador deseja criar ao todo o equivalente a nove delegacias voltado ao combate às facções.

Segundo declarações, o quantitativo será distribuído da seguinte forma: nove delegacias especializadas de combate às facções criminosas, sendo quatro em Teresina e uma em Parnaíba, Picos, Floriano, Bom Jesus e São Raimundo Nonato.

Nas redes sociais, Rafael disse: “Vamos contratar 4 mil novos policiais e a ampliar o sistema de inteligência e de tecnologia da Segurança Pública”. Para o novo edital, espera-se mais de 300 vagas.