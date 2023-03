Concursos Tocantins 2023: confira lista de 5 editais mais aguardados

São várias as oportunidades aguardadas para os concursos Tocantins 2023. São para diversas áreas, no campo da educação, saúde e segurança.

Separamos detalhes dos editais iminentes e que, por isso, podem sair a qualquer momento, além dos documentos já publicados. Confira mais e não perca todas as informações.

Concursos Tocantins 2023 no setor administrativo

CAU TO

O edital do concurso CAU TO (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins) foi publicado. Ao todo são vagas para níveis médio e superior. Os salários iniciais são atrativos e podem chegar até R$ 7.642,98.

Vale destacar que o prazo para se inscrever vai até o dia 10 de abril e a prova está marcada para o dia 4 de junho.

Prefeitura de Palmas

O concurso Prefeitura de Palmas já está com a comissão formada e, portanto, deve sair a qualquer momento.Ao todo são aguardadas vagas para educação, saúde, administrativa e operacional.

É importante deixar claro que como o certame está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é necessário que antes de ser liberado o edital, seja feito tanto um estudo de viabilidade, quanto levantamento de vagas e cargos.

O último edital foi liberado em 2013. Na ocasião, foram contempladas 697 vagas imediatas, além da previsão de formação de cadastro de reservas, para funções que exigem níveis fundamental, médio e superior. Veja:

Nível fundamental incompleto: Agente Administrativo Educacional, Agente de Transporte Educacional

Nível médio: Professor – Nível I, Técnico Administrativo Educacional

Nível superior: Professor – Nível II

Além da prova objetiva, os candidatos foram avaliados por meio de redação e etapa de títulos que variou de acordo com o cargo escolhido pelo inscrito. A responsável pela organização do certame foi a UFT.

Concurso Tocantins 2023 para educação

SEDUC TO

Os editais do concurso Seduc TO (Secretaria de Educação de Tocantins) foram publicados. Ao todo estão sendo ofertadas 5.164 vagas para educação básica e educação básica indígena. Os aprovados serão realocados para 137 municípios.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de março e as provas estão previstas para o dia 11 de junho.

Confira a distribuição de vagas por cargos:

Professor regente – 4.508 vagas;

Coordenador pedagógico – 249 vagas;

Orientador educacional – 264 vagas;

Professor da educação básica na educação indígena – 143 vagas.

Concurso Tocantins 2023 para saúde

SES TO

A Secretaria de Saúde do Tocantins (SES TO) está com comissão formada. Com isso, tudo indica que o certame não deve demorar de sair.

O último edital foi liberado em 2018. Mediante essa situação, a seleção é muito aguardada e a vacância é grande. A Unitins foi responsável pelo planejamento do certame e foram ofertadas 1.218 vagas para os níveis médio e superior de formação. Na época, os aprovados receberam os salários de R$ 2.570,00.

Concurso Tocantins 2023 para área policial

PM TO

O certame foi autorizado e a comissão de planejamento do novo concurso PM TO (Polícia Militar do estado do Tocantins) já está formada.

Vale lembrar que o grupo será responsável por escolher a banca organizadora e viabilizar as etapas da seleção. Ao todo serão 600 vagas que tem como requisito nível médio completo. A faixa etária é de 18 até 32 anos.

PC TO

Moisemar Marinho, deputado estadual, solicitou ao governo estadual um novo edital de concurso PC TO (Polícia Civil de Tocantins). Espera-se ao todo 1.500 vagas. O requerimento foi apresentado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Tocantins realizada na terça-feira (14/2).

Concurso Tocantins 2023 para Tribunal

MP TO

O último edital aconteceu há 10 anos, mais um motivo que explica que o novo edital do Ministério Público do Tocantins (MP TO) não deve demorar de sair. O certame já conta com comissão formada para realizar estudos preliminares. O grupo também vai escolher a banca organizadora.

Apesar dos cargos e vagas a serem ofertados ainda não terem sido confirmados pelo órgão, há uma expectativa de que o novo edital seja liberado em 2023.

O último concurso para o MP TO ocorreu em 2012, com oferta de vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. A Copese foi a banca organizadora. Veja o edital.

TRE TO

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE TO) vai acontecer por meio do certame unificado. Ao todo, aguarda-se 20 vagas, levando em conta os cargos vagos no órgão.

Espera-se oportunidades para técnico judiciário e analista judiciário, que exigem níveis médio e superior de escolaridade. As remunerações são atrativas. Os salários iniciais são de até R$ 10 mil, além de outros benefícios.