A Conta Neon é uma conta digital que não possui nenhum tipo de tarifa referente à manutenção e anuidade, além disso, pode ser rentável para o cliente guardar dinheiro.

Confira as vantagens da conta digital Neon

Segundo informações oficiais da fintech Neon, o cliente pode ter acesso a investimentos que rendem acima da poupança, bem como é possível realizar transferências de forma gratuita para qualquer banco, pagar boletos, fazer compras por meio do cartão virtual, entre diversas outras vantagens.

Sem tarifas

A conta Neon é grátis e totalmente digital. Por isso, pode ser uma das opções vantajosas para o seu planejamento financeiro, considerando que não tem nenhum tipo de tarifa ou anuidade.

Dentre os diversos serviços oferecidos pela fintech, o cliente pode fazer uso do Pix e transferir valores de forma gratuita, além de receber de forma prática, sem nenhum tipo de taxa adicional.

Avalie o programa de cashback

O Neon também tem um cashback que pode ser bastante interessante dentro de um processo financeiramente planejado, pois, toda vez que o cartão Neon for usado, o cliente pode receber um percentual do valor de volta.

Como abrir a sua conta digital Neon

Segundo destaca a fintech, a abertura da sua conta digital é bastante simples. Primeiro, é necessário baixar o aplicativo Neon e optar por realizar o cadastro. Por conseguinte, insira suas informações e confirme os dados. Após ter a sua conta aprovada, já é possível realizar o primeiro depósito e aproveitar as vantagens de uma conta digital.

Rendimento acima da poupança

A fintech oferece o Certificado de Depósito Bancário (CDB) Neon, uma opção que faz o seu dinheiro render mais que a poupança, sendo uma forma viável de viabilização de uma reserva de emergência. Por isso, guardar o seu dinheiro na conta Neon pode ser uma opção rentável e viável dentro de um processo planejado.

Cartão sem anuidade e controle através do aplicativo

Portanto, a conta digital Neon pode ser viável por diversos aspectos, já que além de oferecer o Certificado de Depósito Bancário (CDB) com rendimento acima da poupança, o cliente ainda pode solicitar um cartão de crédito sem anuidade, além de obter as vantagens e a facilidade de um aplicativo responsivo e intuitivo.

Planejamento financeiro

Sendo assim, é importante avaliar os benefícios de uma conta digital, como a conta Neon, para centralizar o seu fluxo financeiro, pois além de obter as vantagens referentes ao cashback da instituição financeira, é possível elevar o controle do seu processo através do app.