O Cartão Santander Elite oferece muitas vantagens para o cliente, como programa de pontos e descontos na anuidade.

Confira as vantagens do cartão de crédito Santander Elite

De acordo com informações oficiais do Banco Santander, o cartão Santander Elite permite que o cliente obtenha redução de até 50% na anuidade, caso gaste acima de R$ 2.000 por mês. Além disso, se o cliente for correntista da instituição financeira, ele pode obter mais 50% de desconto, ficando isento da tarifa anual do seu cartão de crédito.

Programa de pontos

A cada US$ 1 gasto, o cliente ganha 1,5 ponto no programa Pontos Esfera. Além disso, existe a possibilidade de o cliente obter isenção total da anuidade, desde que atende aos critérios e seja correntista do Santander.

Cartões adicionais

O cartão Santander Elite permite até 5 cartões adicionais, sem pagamento da anuidade, bem como, possui a tecnologia contactless, facilitando o pagamento por aproximação. O Banco Santander destaca que o cartão é feito com material reciclado, demonstrando a sustentabilidade como um valor da instituição financeira.

Sendo assim, através do cartão de crédito Santander, o cliente pode obter muitos benefícios, além de participar de diversas promoções através de parcerias exclusivas da instituição financeira com diversas empresas.

Solicite o seu cartão através da plataforma oficial do Santander

Acesse o site oficial para realizar a solicitação do seu cartão de crédito Santander Elite. Ao acessar o endereço: https://www.santander.com.br/campanhas/cartao-credito-santander-beneficios, é possível obter mais informações sobre as vantagens desta opção de cartão de crédito do Santander, bem como é possível acessar a plataforma oficial do Santander e conhecer outras possibilidades de cartões de crédito.

Seguro opcional e tecnologia contactless

O cartão Elite Santander permite que o cliente pague suas compras através do Apple Pay de forma prática e segura. Além disso, o cliente tem a opção de contratar o seguro Cartão de Crédito Mais, com custo de R$ 12,99 por mês.

Atualização automática para pagamentos recorrentes

De acordo com informações oficiais, o Santander atualiza automaticamente os pagamentos recorrentes. Caso o cliente solicite uma nova via do seu cartão ou ele seja renovado por conta do vencimento, o número do novo cartão pode ser automaticamente cadastrado para o pagamento de serviços recorrentes, facilitando o fluxo financeiro do cliente.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com a instituição financeira e analise a viabilidade desta opção de cartão de crédito dentro de um processo de planejamento financeiro. Visto que é importante centralizar suas compras no cartão de crédito para elevar suas vantagens através do cashback.