confira dicas importantes e fuja dos golpes

Milhares de pessoas estão aproveitando os descontos e promoções no Dia do Consumidor, celebrado nesta quarta-feira (15). A data é o principal dia da tradicional Semana do Consumidor, que ocorre entre os dias 13 e 19 de março e é marcada por grandes promoções no setor varejista do país.

As empresas oferecem, além de descontos imperdíveis, brindes e oportunidades pouco vistas em outros dias do ano. Tudo isso para estreitar a confiança do consumidor e fidelizá-lo como cliente. Por isso, o Dia do Consumidor, assim como outras datas comemorativas, são tão importantes para as empresas, mas também para os consumidores.

Embora tudo isso possa parecer positivo, há um grande perigo que pode transformar esses momentos de alegria em grandes dores de cabeça. Isso porque as datas comemorativas registram volumes expressivos de movimentação financeira no país, e os criminosos aproveitam esses momentos para aplicar golpes e realizar fraudes.

De acordo com a empresa de cibersegurança PSafe, o Brasil chegou a registrar mais de mil tentativas de fraudes financeiras digitais por hora em 2022. O grande destaque no ano passado foi julho, mês em que houve o registro de 1,3 milhão de investidas dos golpistas no país.

O perito em crimes digitais e CEO da Enetsec, Wanderson Castilho, disse que os crimes virtuais estão cada vez mais evoluídos. Em resumo, os criminosos vêm mostrando mais audácia e buscando novas formas para aplicar os golpes.

“O ideal é que empresas e pessoas comuns reforcem a segurança digital, já que a tendência é que os ataques continuem em alta e muito mais corriqueiros”, ressaltou o especialista. Aliás, Castilho afirmou que “97% dos crimes virtuais constituem da ajuda dos consumidores”.

Você já ouviu falar em phishing?

O Dia do Consumidor é conhecido por muitas pessoas como a “Black Friday do primeiro semestre” devido aos descontos significativos promovidos tanto por lojas físicas quanto virtuais. Isso acaba atraindo muitos clientes, aumentando o volume financeiro movimentado.

Nas datas comemorativas, um dos principais golpes dos criminosos é chamado de phishing. Em suma, o crime consiste em enganar as pessoas através de links maliciosos. Assim, os usuários acabam compartilhando informações confidenciais em endereços que estão com vírus, e estes roubam as informações dos usuários.

Vale destacar que a escolha do termo phishing ocorreu devido à semelhança a fishing, que significa pescaria. Na verdade, a ação dos criminosos é justamente uma tentativa de alcançar o maior número de vítimas através de iscas, “pescando” dados confidenciais dos consumidores.

Esse golpe é realizado por:

Envio de e-mails;

Envio de mensagens de texto;

Ligações;

Cópias idênticas de sites.

Como muita gente acaba digitando dados pessoais, acreditando estarem em um ambiente virtual seguro, estes dados acabam sendo roubados. No entanto, há algumas dicas simples, mas muito importantes, para evitar dores de cabeça.

Confira algumas dicas para evitar golpes

Todos os anos, diversos órgãos de proteção ao consumidor elencam algumas dicas muito importantes para os consumidores. Dessa forma, as chances de cair em algum golpe virtual diminuem significativamente. Veja abaixo algumas delas:

1- Digite o endereço da loja virtual

Em primeiro lugar, os consumidores devem digitar o endereço da loja em que deseja realizar alguma compra. Na verdade, as pessoas nunca devem cliquem em links que, teoricamente, são das lojas virtuais. Isso porque estes links podem direcionar o consumidor para páginas que roubam dados.

2- Cuidados com as promoções

Apesar de hoje ser o Dia do Consumidor, e ficar marcado por grandes descontos, as pessoas devem ficar atentas a essas ações. “Promoções imperdíveis” devem ligar o sinal de alerta do consumidor, que precisa desconfiar quando há pedido de pagamento na hora para evitar a perda do produto ou quando o desconto é muito maior que o esperado.

Em resumo, o consumidor deve analisar o preço em várias lojas online e fazer uma média. Assim, deverá desconfiar se o preço for muito inferior ao praticado pelo mercado.

3- Pague com o cartão virtual

Os especialistas também afirmam que o pagamento deve ser realizado pelo cartão virtual. A saber, muita gente utiliza cartões de crédito ou débito pessoais em compras virtuais, mas o risco de roubo de informações é muito alto. Por isso, a indicação é sempre utilizar o cartão virtual para evitar dores de cabeça.

4- Fique atento na hora do pagamento

Os consumidores também precisam ficar atentos na hora do pagamento, mesmo seguindo todas as dicas citadas. Em caso de pagamento com PIX, o consumidor deve realizá-lo apenas dentro do ambiente virtual da loja. No entanto, caso a pessoa escolha o boleto, deve conferir qual empresa beneficiária aparecerá no documento.

5- Não faça compras em computadores públicos

Por fim, as compras online nunca devem ser realizadas em computadores públicos. A pessoa deve fazer transações online apenas do seu próprio aparelho para que não corra o risco de ter dados roubados.