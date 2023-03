Para elaborar um currículo profissional que seja atrativo dentro da objetividade do mercado de trabalho atual, é importante prezar pela organização das informações e pela visualização do documento.

Confira dicas para construir um currículo profissional assertivo e objetivo

O profissional que realiza o processo de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para realizar a triagem dos currículos, portanto, a atratividade do documento profissional se dá pela objetividade das informações e por uma visualização organizada.

Evite informações excessivas e priorize a ordem cronológica inversa

Um currículo extenso tende a ser confuso e, por conseguinte, descartado. Por isso, é importante que construa um currículo que seja agradável visualmente, de modo que não tenha informações excessivas e seja objetivo em todos os seus campos. É válido ressaltar que a cronologia inversa das informações é um ponto de grande importância dentro do currículo, pois assim os dados iniciais serão atuais.

Informações pessoais

Seus dados pessoais devem considerar a objetividade, por isso, é viável que não informe muitos telefones para contato e nem inclua números referentes a documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato deve considerar o seu cargo dentro da sua área de atuação e hierarquia. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de vendas; auxiliar de loja; gerente de logística etc.

Experiência profissional

Informe suas experiências profissionais de maneira sucinta. Faça resumos de suas atividades exercidas anteriormente e destaque pontos relevantes, como crescimento de carreira, por exemplo. Informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação.

Escolaridade

As informações referentes a sua trajetória acadêmica precisam de atualizações constantes, pois não é viável que o candidato deixe informações subentendidas no que tange ao seu grau de especialização.

Sendo assim, informe cursos em andamento e cursos concluídos, considerando as respectivas datas de término ou previsão. Além disso, não deixe de informar o nome da instituição de ensino e atualize o status de cursos trancados.

Cursos extracurriculares

Caso o candidato possua cursos extracurriculares que sejam relevantes dentro da sua área de atuação, é viável que insira as informações sobre os cursos de maneira objetiva.

Perfil no LinkedIn

Não menos importante, é viável atualizar o seu perfil no LinkedIn, já que a plataforma é muito utilizada para o processo de recrutamento e seleção de muitas empresas, sendo uma forma positiva de elevar a visibilidade do seu perfil profissional. Dessa forma, poderá destacar o seu perfil, demonstrando suas habilidades e competências através da elaboração do seu currículo.