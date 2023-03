Para escolher um cartão de crédito sem anuidade que seja viável e vantajoso, além da ausência da tarifa principal, é importante analisar o custo-benefício de todos os programas de cashback.

Confira dicas para escolher um cartão de crédito sem anuidade e analisar o programa de cashback

O mercado financeiro passou por uma grande mudança nos últimos anos, com a chegada das fintechs. Grandes bancos se adaptaram e, atualmente, oferecem aos clientes opções de cartões de crédito sem tarifas, assim como diversas contas digitais.

Por isso, o cliente precisa se valer dessa concorrência que favorece o consumidor e analisar a viabilidade das opções, pois as empresas oferecem cashback para o cliente através de um custo mensal.

Considere o seu estilo de vida para escolher o melhor cashback

Independentemente de ser um valor considerado elevado ou baixo, é importante analisar qual é o benefício do programa de cashback, pois para uma centralização de compras, a maior parte dos programas é benéfica, no entanto, é necessário considerar o seu estilo de vida.

Pontos, descontos e parcelamentos

Por exemplo, se você viajar constantemente, um cartão de crédito que ofereça milhas de viagens é relevante e pode ser muito econômico. Já se costuma centralizar suas compras em um determinado supermercado, obter um cartão de crédito sem anuidade do estabelecimento é viável, pois poderá obter descontos exclusivos e parcelamentos diferenciados.

Neon e Banco Inter

O Neon é um exemplo de fintech que oferece cashback diferenciado para o cliente, já que além do crédito, o cliente também pode obter cashback, utilizando a função débito do seu cartão.

No entanto, o programa de cashback tem um valor a ser pago pelo cliente, que atualmente é de R$ 4,90 por mês. Conforme orientação da própria fintech, esse cashback é benéfico para o cliente que utilizar, pelo menos, R$ 980 mensalmente no seu cartão.

O Banco Inter tem crescido no mercado financeiro e oferece cashback para o cliente que utilizar o cartão de crédito, além de oferecer cashback também para o novo investidor, o que pode ser muito interessante dentro de um processo planejado.

Planeje suas finanças e centralize suas compras

Por isso, é possível obter vantagens através do programa de cashback, indo muito além da ausência da tarifa anual do seu cartão de crédito. Sendo assim, considere os pontos citados para analisar a viabilidade de inserir o cartão de crédito no seu planejamento financeiro. Já que é viável que não se utilize muitos cartões de crédito de maneira simultânea, para evitar criar um ciclo de endividamento.