Confira os cartões de crédito mais indicados para quem tem score baixo

O score de crédito é uma nota dada aos cidadãos, trabalhadores e consumidores, relacionada à suas finanças. Ele leva em consideração o pagamento de contas em dia, sua relação com instituições financeiras, e o histórico de débitos negativados. A aquisição de cartões de crédito pode levar essa pontuação em consideração.

Todavia, o score baixo pode causar inúmeros problemas ao consumidor, visto que é uma classificação no qual os bancos e demais empresas observam antes de fazer negócios. Ao buscar a aquisição de crédito, a instituição considera esta pontuação, facilitando ou reduzindo a probabilidade de conceder um empréstimo.

Vale ressaltar que é o Serasa quem classifica e faz o cálculo do cidadão, que pode ser baixo, com até 300 pontos, regular, com 301 a 500 pontos, bom, com 501 a 700 pontos, e excelente, com 701 a 100 pontos. O consumidor que está com 500 pontos já pode ser considerado com uma boa classificação no mercado.

Felizmente, existem algumas empresas que oferecem aos seus consumidores, cartões de crédito de fácil aprovação, mesmo para quem possui um score baixo. Eles são uma boa opção para pessoas que eventualmente encontram dificuldades de se cadastrarem e obterem os benefícios de instituições financeiras.

Will Bank

Uma grande vantagem do Will Bank é a de que ele realiza uma análise de crédito com uma maior perícia. Desse modo, há uma maior chance de o consumidor obter a aprovação necessária para conseguir cartões de crédito. Ademais, a empresa é uma fintech que foca seu trabalho em pessoas de baixa renda.

Estes cidadãos podem ter dificuldade em conseguir crédito no mercado. Por essa razão, a empresa é vista com bons olhos já que seu cartão oferece uma série de benefícios. Podemos destacar a isenção de anuidade, Cashback em lojas conveniadas, pagamento de boleto, por aproximação, e cartão virtual.

Inter

O Inter é uma empresa de tecnologia nacional fundada no ano de 1994. Ele é considerado um dos primeiros bancos digitais do Brasil. Aliás, a instituição possui como uma das suas características principais, a oferta para seus clientes, de serviços básicos, sem a cobrança de taxas específicas.

Desse modo, o banco Inter, além de sua conta digital, oferece aos consumidores, cartões de crédito na versão Gold. Analogamente, é de fácil aprovação e possui como principal vantagem, um bom limite inicial. Ele apresenta ainda isenção de anuidade, Cashback, garantia estendida e Seguro Proteção Preço.

Neo

O Neo é um cartão de crédito do Bradesco para pessoas que possuem uma renda mensal de, no mínimo, um salário mínimo, ou seja, R$1.302. Ele possui como vantagem, a possibilidade de se fazer compras internacionais. Há uma cobrança de R$240 de anuidade que é cancelada quando o cliente gasta mais de R$50 mensais.

Com os cartões de crédito Neo é possível ter descontos em cinemas, teatros, em aluguel de carros, benefícios Vai de Visa, assistência em viagens, seguros, entre outros. Ele possui uma tecnologia integrada, podendo ser utilizado para a compra de maneiras diversas, como cartão virtual e carteiras digitais.

Impact Bank

A princípio, o Impact Bank é um cartão pré-pago que oferece aprovação até para consumidores negativados. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta de crédito à vista, para compras online. O correntista deve ter um saldo positivo em sua conta. Com ele pode-se criar cartões de crédito virtuais para compras na internet.

O cartão foi criado por ativistas através de uma parceria entre a Welight Tecnologia Social que faz uma conexão com empresas, fundos de filantropia e doadores, com a Digital Banks. A fintech retorna R$0,10 para iniciativas de impacto, a cada transação com tarifa, de seus clientes e consumidores.

Superdigital

A Superdigital é uma fintech do Santander que oferece aos seus clientes um cartão de crédito com a bandeira Mastercard. Pode-se ter um cartão físico e cinco digitais. A princípio, ele está disponível a pessoas maiores de 18 anos e com o CPF válido. Para a sua aprovação, a empresa não consulta serviços de proteção ao crédito.

Em síntese, uma das vantagens do cartão é a de que ele não possui anuidade, e é possível utilizá-lo em lojas físicas e virtuais. Vale ressaltar que ele é um cartão pré-pago, ou seja, o valor é descontado em sua conta no mesmo momento da compra. Em conclusão, quem gastar mais de R$500 no mês fica isento da tarifa no mês seguinte.