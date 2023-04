Confira os principais concursos de tribunais previstos para 2023

Atualmente, muitos órgãos públicos estão lançando editais para diversos cargos, incluindo os de níveis médio e superior. Por isso, é interessante se atentar aos principais concursos de tribunais previstos para este ano.

Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Poder Judiciário vai contar com 7.844 novas admissões, sendo estas distribuídas de acordo com a carência de servidores em cada setor.

Confira os principais concursos de tribunais previstos

Nesse cenário, a maioria das seleções vai dispor de cargos referentes a duas grandes áreas: criação, que terá 2.333 vagas, e provimento, com 5.511.

Sendo assim, vários estados já estão com as inscrições abertas. Dessa maneira, compondo os principais concursos de tribunais previstos para o ano, com destaque para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois acabou de lançar mais um edital nesta semana.

TJ SP

Como dito, o TJ SP, agora, possui dois editais publicados no Diário Oficial da União. Ambos os processos seletivos serão destinados aos cidadãos interessados no cargo de Escrevente Técnico Judiciário.

Aqui, o nível de escolaridade exigido é o médio, com um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. Além disso, a lotação dos aprovados não será restrita à capital do estado, podendo ser alocados para outras cidades.

Ao todo, há a distribuição de 460 vagas entre as metrópoles. A propósito, as inscrições do primeiro edital já se encerraram, mas ainda é possível se inscrever para o segundo concurso até o dia 05 de maio de 2023.

TJ CE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará publicou seu edital para o cargo de Técnico Judiciário e já está para iniciar a primeira etapa da sua seleção.

Sendo assim, o período de inscrições terminou no dia 22 de fevereiro e a avaliação teórica deve ser aplicada no próximo dia 23 de abril. Como o TJ SP, a exigência de escolaridade é apenas o nível médio.

Nesse caso, são 50 vagas disponíveis para a contratação imediata, além da formação do cadastro reserva, o qual ainda não tem data de convocação. Por fim, a remuneração inicial foi definida em 5,6 mil reais, aliás, valor que pode aumentar, graças aos benefícios.

TJ RN



Dentre os principais concursos de tribunais previstos para 2023, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por sua vez, ainda está com as inscrições abertas. Portanto, esse período deve durar até o dia 10 de abril.

Assim, a prova só vai acontecer no meio do ano, nos dias 04 e 11 de junho. Para mais, segundo o edital, são 229 vagas imediatas e a formação de um cadastro reserva para os seguintes cargos: Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário.

Vale dizer que os salários iniciais variam de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18, a depender do cargo.

TJ RS

Além dos concursos com editais já publicados, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é exemplo de processos seletivos que somente estão com a banca definida, mas que já confirmaram a realização da seleção.

Dessa vez, a Vunesp ficou responsável pela organização do certame. Com isso, o número de vagas ainda não foi decidido. No entanto, o órgão divulgou que os cargos serão para Analista de Tecnologia da Informação e de Técnico de Tecnologia da Informação.

Por isso, essa oportunidade é para os interessados tanto com nível médio quanto com nível superior de escolaridade. Por fim, as remunerações iniciais, então, devem acabar variando entre R$ 4.995,33 a R$ 10.257,56.

TJ AP

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá também já definiu a banca organizadora: a Fundação Getúlio Vargas. Com isso, o edital só deve ser publicado em breve, mas algumas informações já foram divulgadas pelo órgão.

Então, em primeiro lugar, a seleção vai contar com 30 vagas para os cargos de Analista Judiciário em diversas especialidades e Técnico Judiciário. Nesse caso, o salário inicial vai variar de R$ 6.005,60 a R$ 7.102,68.

TJ BA

Por fim, dentre os principais concursos de tribunais previstos para 2023, temos o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual contratou a Fundação Carlos Chagas para organizar o processo seletivo.

Aqui, o número de vagas não foi definido. Os cargos, por sua vez, já foram divulgados, sendo eles: Analista Judiciário e Oficial de Justiça. Portanto, os candidatos podem ficar na expectativa, pois o edital deve ser publicado em breve.

Nesse contexto, a intenção é remunerar inicialmente os contratados com um salário inicial que varia entre R$ 3.581,83 a R$ 5.876,75.