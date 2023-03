Hoje passaremos algumas informações para você conhecer 3 frutas com poder desengordurante para ajudar na faxina.

As misturas com ingredientes caseiros estão fazendo cada vez mais sucesso quando o assunto é a limpeza da casa, visto que ficam excelentes e facilitam a remoção até das sujeiras mais difíceis, com bastante economia e praticidade.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas de como usar os poderes limpadores e desengordurantes que algumas frutas têm no seu dia a dia, para obter melhores resultados na faxina e poupar tempo e dinheiro com produtos de limpeza.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas de limpeza com o poder desengordurante das frutas.

Conheça 3 frutas com poder desengordurante para ajudar na faxina:

Que as frutas são excelentes aliadas das pessoas que querem manter a forma e bons hábitos alimentares, isso todo mundo já sabe, não é verdade?

No entanto, as frutas têm muito mais a oferecer, e se você se aprofundar melhor sobre esse assunto, poderá ganhar uma ótima companheira na hora de faxinar a casa.

Isso acontece porque algumas frutas possuem em sua composição, algumas substâncias que neutralizam as moléculas da gordura, a qual é uma das principais vilãs das donas de casa, uma vez que é muito difícil de ser removida.

Por este motivo você pode usar sem nenhum receio algumas partes dessas frutas para fabricar produtos caseiros, como multiúsos e detergentes desengordurantes, para facilitar sua vida na hora da higienização do lar, com economia e praticidade.

Além disso, usar as frutas para fazer misturas caseiras para limpar a casa pode ser uma ideia ótima, dessa forma, elas deixam um aroma naturalmente delicioso, especialmente as frutas cítricas, e além de limpinha e livre de manchas de gordura, seu lar ainda poderá ficar cheiroso e aconchegante.

Para que você saiba mais sobre o uso das frutas com poderes desengordurantes na faxina, nós listamos 3 das melhores e mais utilizadas em misturas caseiras para remoção da sujeira para te passar, confira:

1. Limão

O limão é uma fruta muito versátil, pois além de limpar o organismo e conceder muitas vitaminas e minerais essenciais para a manutenção da saúde. Ele também pode ser usado como desengordurante e removedor de manchas na faxina, por conta de suas propriedades ácidas que penetram nas moléculas da gordura e as quebram, facilitando sua remoção.

Além disso, pode usar o limão para limpar o forno, ou outros aparelhos e utensílios feitos de aço inox ou alumínio. Visto que sua acidez também remove a oxidação do ferro, deixando os utensílios e aparelhos brilhantes e higienizados.

Para utilizar o limão na faxina, basta misturar seu suco na água, colocar em um borrifador e borrifar sobre todas as superfícies engorduradas e oxidadas. Deixe a mistura agir por alguns minutos e então limpe com um pano úmido.

2. Laranja

A laranja também possui altos poderes desengordurantes devido a sua composição cítrica e ácida. Por este motivo, também está em nossa lista de frutas para utilizar como aliadas na faxina.

No entanto, não é o seu suco que se utiliza para este fim, mas sim, sua casca. Visto que o sumo que contém nela é que tem os poderes desengordurantes esperados.

Para isso, você pode misturar as cascas da laranja com vinagre branco. Deixe descansar por 20 minutos, para o vinagre conseguir extrair o sumo, depois coloque a mistura mágica em um borrifador para remover a gordura e a sujeira de qualquer superfície.

3. Abacaxi

A terceira e última fruta com poderes desengordurantes que temos para te contar é o abacaxi. Que assim como a laranja e o limão, possui propriedades ácidas que neutralizam as moléculas da gordura.

Para utilizá-lo como desengordurante natural, você pode descascá-lo e misturar suas cascas com vinagre branco.

Também é necessário deixar a mistura descansar para intensificar ainda mais sua capacidade de tirar a gordura, e então, pode usá-la em qualquer superfície.

Agora que você já sabe quais são as 3 frutas com poderes desengordurantes para ajudar na faxina. Coloque nossas dicas em prática, para limpar seu lar com mais eficácia e rapidez!