Conheça a distribuição de vagas autorizadas do concurso PC SP em 2023

De acordo com novas declarações e novas publicações de documentos, está cada vez mais iminente um processo seletivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Afinal, a urgência é tão grande, que já foi autorizada a distribuição de vagas do concurso PC SP.

Assim, desde setembro do ano passado, depois da publicação do Governador Rodrigo Garcia, que todos estão aguardando ansiosamente mais informações sobre um edital ou qualquer outro documento oficial.

Confira a distribuição de vagas do concurso PC SP em 2023

Nesse cenário, há 6 meses que já foi autorizado o preenchimento de 3.500 vagas para admitir novos servidores ao órgão público. Porém, ainda cabe à corporação verificar se existem candidatos remanescentes em uma quantidade suficiente para contemplar a demanda de convocação.

Obviamente, dentre esses números, há uma distribuição de vagas do concurso PC SP. Aliás, onde as oportunidades são destinadas aos seguintes cargos: médico legista, perito criminal, delegado, investigador e escrivão.

Novas informações do concurso PC SP em 2023

Ainda, o Diretor Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo anunciou a possibilidade do preenchimento de 8 mil vagas, metade no ano passado, que já aconteceu, e a outra metade esse ano. Ou seja, uma quantidade de 500 vagas a mais do que o esperado.

Entretanto, todos estão no aguardo de novos informes relativos a esses números. No momento atual, a distribuição de vagas do concurso PC SP por cargos em específico está configurada da seguinte forma:

São 1.333 vagas para escrivão, 1.250 para investigador de polícia, 552 para delegado, 116 para médico legista e 249 para perito criminal. Assim, todos esses cargos podem fazer referência a alocações em diversas cidades do estado e não apenas na capital.

Últimas provas do concurso PC SP em 2023

Aqui, cada cargo contou com uma prova diferente, considerando os conhecimentos específicos exigidos para cada carreira. Assim, a primeira fase acabou sendo mais individualizada e avaliou domínios distintos de cada candidato.

Por isso, após saber sobre a distribuição de vagas do concurso PC SP, é interessante conferir como foram as últimas provas de cada cargo. Principalmente daquele em que há mais pretensão de concorrer.

Investigador

A avaliação foi dividida em dois módulos, de modo que o primeiro contemplou as disciplinas de língua portuguesa, noções de direito e noções de criminologia. O segundo módulo, por sua vez, exigia aprendizados sobre informática e raciocínio lógico.

Além disso, uma segunda prova foi aplicada com o uso da modalidade discursiva. Logo, os requisitos para obter a aprovação foram: gramática, adequação de linguagem e capacidade de argumentação na construção da resposta de 4 perguntas. Assim, foram uma sobre português, uma de noções de criminologia e duas sobre noções de direito.

Escrivão

Aqui, os módulos foram divididos de maneira diferente, sendo que o primeiro contou com língua portuguesa e noções de lógica. Enquanto, o segundo com noções de direito e de criminologia, bem como noções de informática.

A avaliação escrita, por sua vez, levou em consideração os mesmo critérios do cargo anterior e foi composta por 4 perguntas, duas sobre português e duas sobre noções de direito e de criminologia.

Delegado

Ainda, dentre a distribuição de vagas do concurso PC SP, tem-se a carreira de delegado, que teve sua prova composta por 100 questões envolvendo diversos temas específicos da área, a saber:

Direito penal, direito processual penal, legislação especial, direito constitucional, direitos humanos, noções de informática, noções de criminologia, direito civil, direito administrativo e medicina legal.

Por sua vez, na parte escrita houve a exigência da elaboração de um texto dissertativo, contando como pontuação de redação. Além disso, a prova teve 4 questões discursivas referentes aos conteúdos de direito penal, legislação especial, direito processual penal, direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo.

Médico legista

Por fim, a prova para ser admitido como médico legista reservou 80 questões objetivas para os candidatos. Considerando os temas de medicina legal e criminalística, noções de criminologia, noções de direito, noções de lógica e de informática e língua portuguesa.

Enquanto, no caso da parte escrita, foram pedidas as respostas de 4 questões referentes à medicina legal, à língua portuguesa e às noções de criminologia. O primeiro conteúdo contou com duas questões e o restante apenas com uma cada.

Considerações finais do concurso PC SP em 2023

Com isso, vê-se a relevância de conferir a distribuição de vagas do concurso PC SP, mas também a estrutura do processo seletivo, seus pré-requisitos e todas as suas repercussões que podem afetar diretamente o participante.