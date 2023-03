Conheça as 5 melhores franquias de óculos para investir neste ano

Com um potencial tão alto, uma franquia de óculos é uma boa escolha para apoio financeiro. Assim hoje, vamos indicar as 5 melhores franquias de óculos para investir neste ano.

Cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil necessitam de algum tipo de correção visual. No entanto, apenas 36,5 milhões de pessoas em todo o mundo usam óculos.

5 melhores franquias de óculos para investir neste ano

Quer considerando a sua rentabilidade atual, quer o seu potencial futuro, é evidente que este é um mercado altamente apelativo. Portanto, cabe ao empresário ficar atento a ele e, quem sabe, abrir uma franquia.

Por isso que na sequência, apresentamos as 5 melhores franquias de óculos do mercado.

Óticas Carol

A Óticas Carol foi fundada há 25 anos com apenas duas lojas no interior de São Paulo. Agora, com mais de 1400 localidades, é a maior rede de varejo ótico do Brasil e autoridade reconhecida no setor.

Sendo assim, o espírito pioneiro e a solução criativa de problemas são os princípios orientadores. Além disso, as instalações possuem o maior laboratório de toda a América Latina.

A Óticas Carol tornou-se uma subsidiária da líder do setor Luxottica em 2017 e, após a conclusão da fusão em 2018, a empresa agora é conhecida como EssilorLuxottica. Assim, a franquia tem a missão de permitir que as pessoas em todos os lugares “Vejam mais. Sejam mais”.

Instituto dos Óculos

Com foco no fornecimento de produtos de alta qualidade a preços acessíveis, a rede de varejo Instituto dos Óculos, com sede em Curitiba, Brasil, foi criada em 2010.

Nos negócios, a empresa vende óculos de leitura, óculos de sol e lentes de contato. Em 2014, o processo de Franchising foi formalizado com o objetivo de aumentar o conhecimento da marca. Além de atrair empresários interessados ??em empreendimentos social e ambientalmente responsáveis.

A rede de franchising do Instituto dos Óculos tem uma visão holística da vida. Dessa forma, o bem-estar dos seus colaboradores e parceiros de negócio é sempre uma prioridade.

Atualmente, a empresa possui 43 locais franqueados, 11 locais próprios, um laboratório de lentes de ponta, produtos aprovados pela FDA e medidas rigorosas de controle de qualidade em vigor.

Chilli Beans

A partir do final dos anos 90, sob a direção do empresário Caito Maia, iniciou suas atividades a Chilli Beans. Quase 17 anos depois, a empresa tem mais de 600 locais de varejo no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, Abu Dhabi e México. Com isso, conseguiu amplo reconhecimento como a principal varejista especializada em óculos para visão no escuro e acessórios.

A marca possui várias lojas, além dos pontos de venda padrão e quiosques. As lojas-conceito podem ser encontradas na elegante Oscar Freire, em São Paulo, e em vários locais dos Estados Unidos.

Usando o modelo fast fashion como trampolim, a empresa lança dez novos óculos de sol, cinco novos relógios e três novas armações todas as semanas.

A empresa foi uma das primeiras a adotar o conceito de lojas de ótica “self- service”, onde os clientes podem experimentar e interagir com vários produtos antes de fazer uma compra. Além disso, é a primeira grande marca do setor a introduzir uma “máquina de personalização” para fazer óculos.

Óticas Diniz

Atuando no mercado brasileiro desde 1992, a rede Óticas Diniz é hoje a maior varejista de óticas do país, com presença em todos os estados. Aliás, a expansão imparável dessa rede serve de modelo de como uma marca genuinamente brasileira deve se estruturar para ter sucesso.

Em 26 de janeiro de 1992, Arione Diniz abriu as portas da primeira loja Óticas Diniz na cidade de São Luís, Maranhão, realizando um sonho de uma vida.

Durante muito tempo, os slogans “Lugar de gente feliz” e “Atendimento de coração” representaram o principal objetivo da rede: atender com excelência todos os clientes, oferecendo os melhores produtos e condições de pagamento.

Assim, é pioneira no setor, a Óticas Diniz oferece atendimento diferenciado e tecnologia de ponta em óculos de leitura, óculos de sol e armações.

Mercadão dos Óculos

A primeira loja é inaugurada em São José do Rio Preto em meados de 2012 com o intuito de atender a uma demanda reprimida de um nicho de mercado.

Tudo isso graças a uma gestão pioneira, com mais de 40 anos de experiência no setor ótico, que ajuda a tornar os produtos da empresa, que variam de R$ 19,90 a R$ 299,90, acessíveis às classes média e baixa dos brasileiros.