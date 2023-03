Conheça os cargos do concurso BBTS; 138 vagas!

O concurso BBTS (Banco do Brasil Tecnologia e Serviços) teve o edital publicado. Ao todo são 138 vagas mais cadastro reserva. As oportunidades são para nível médio e superior.

Vale lembrar que os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 20 de março a 25 de abril, no site da banca organizadora, FGV, ao custo de R$ 59,00 a R$ 69,00.

Conheça os cargos do concurso BBTS

As oportunidades são para Técnico e Analista. Confira a seguir os requisitos e atribuições:

Analista – Perfil Tecnológico Requisito: Diploma de nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 1.600 horas. Possibilidade de os serviços exigirem turno de trabalho em regime diferenciado, feriados e finais de semana.

Diploma de nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 1.600 horas. Atribuições: Desenvolvimento de estudos e trabalhos incluindo pesquisas, diagnósticos, ensaios, análises e afins e participação em processos produtivos internos ou de campo e atividades administrativas; Responder pela proposição de normas internas (técnicas, operacionais e administrativas) de acordo com princípios, teorias e práticas da Companhia e de mercado; Responder pela proposição de projetos e implementação de processos, produtos e serviços; Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional; Responder pelo autodesenvolvimento e manutenção dos níveis de competências necessários às atividades exercidas; Participar de procedimentos de avaliação e homologação de materiais, componentes, produtos e fornecedores, linguagens, aplicativos, soluções e modelos de integração de serviços e produtos; Desenvolver projetos e protótipos de produtos e serviços;

Analista – Perfil Interno Requisito: Diploma de nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 1.600 horas. Possibilidade de os serviços exigirem turno de trabalho em regime diferenciado, feriados e finais de semana.

Diploma de nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC com carga horária mínima de 1.600 horas. Atribuições: Desenvolvimento de estudos e trabalhos incluindo pesquisas, diagnósticos, ensaios, análises e afins e participação em processos produtivos internos ou de campo e atividades administrativas. Responder pela proposição de normas internas (técnicas, operacionais e administrativas) de acordo com princípios, teorias e práticas da Companhia e de mercado; Responder pela proposição de projetos e implementação de processos, produtos e serviços; Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional; Avaliar a performance de equipamentos e soluções em laboratório ou campo; Preparar e responder por pareceres e laudos técnicos; Prospectar recursos e meios para apoiar a implementação de projetos; Desenvolver estudos de viabilidade para lançamento de produtos e serviços;

Técnico – Perfil Atendimento Requisitos: Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio , expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação;

Diploma ou certificado de habilitação de técnico de , expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação; Carteira Nacional de habilitação (CNH ativa – exclusivamente categorias que permitam dirigir automóveis leves: AB, B, C, D e E); Possibilidade de os serviços exigirem turno de trabalho em regime diferenciado, feriados e finais de semana.

Atribuições: Execução de atividades semi-estruturadas ou não-estruturadas com base na contextualização dos procedimentos operacionais e roteiros de trabalho, dentro ou fora da Companhia, com o emprego de dispositivos e equipamentos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos ou digitais; força física compatível para manuseio e transporte de peças e equipamentos; capacidade de acessar espaços restritos ou de difícil acesso; disponibilidade de deslocamento para regiões remotas e com acessibilidade restrita, inclusive acessos a edificações com degraus e desníveis; Atuar na elaboração e manutenção de códigos para processamento e cômputo de dados e informações com base em linguagens de programação; Preparar e digitar minutas, correspondências, memorandos, tabelas, mapas e outros documentos, observando a correção e a limpeza do trabalho;

Técnico – Perfil Interno Requisitos: Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio, expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação; Possibilidade de os serviços exigirem turno de trabalho em regime diferenciado, feriados e finais de semana.

Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio, expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação; Atribuições: Execução de atividades semi-estruturadas ou não-estruturadas com base na contextualização dos procedimentos operacionais e roteiros de trabalho, dentro ou fora da Companhia, com o emprego de dispositivos e equipamentos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos ou digitais. Responder pela conformidade e qualidade dos procedimentos com os quais interage; Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional; Responder pelo bom funcionamento e manutenção dos equipamentos, dispositivos e materiais colocados sob sua guarda; Responder pelo cumprimento das ordens de serviço para os quais foi designado; Manusear, manter, conferir e organizar documentação e arquivos físicos e virtuais; Efetuar cálculos de natureza simples envolvendo tabelas e planilhas dedados;

Como serão as provas do BBTS? O certame será composto por prova objetiva e discursiva, neste último, apenas para o cargo de analista. A fase objetiva está marcada para o dia 25 de junho e vai acontecer em turnos diferentes e que dependem do cargo: Analista – turno da manhã: das 8h às 12h30 (horário de Brasília);

Técnico – turno da tarde: das 15h às 19h30 (horário de Brasília). O concurso BBTS vai contar com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico-Matemático (dez);

Matemática (dez);

Noções de Estatística (quatro); e

Conhecimentos Gerais (quatro).