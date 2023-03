Conheça os principais golpes aplicados em postos de combustíveis

Algumas situações cotidianas da vida se tornaram mais práticas, no entanto, há pessoas que se aproveitam para aplicar golpes ou tirar vantagem em diversas situações, como, por exemplo, na hora de abastecer em postos de combustíveis.

Assim, à medida que golpes e fraudes em postos se tornam mais frequentes e eficientes, é importante estar atento e bem informado. Em alguns casos, o serviço que parece gracioso e atencioso pode, na verdade, ser uma tentativa de enganá-lo.

Pensando nisso, aqui estão algumas dicas para evitar golpes nos postos de combustíveis na hora do abastecimento.

Máquina de pagamento

Com o avanço da tecnologia, algumas situações cotidianas se tornam mais práticas, como realizar pagamentos por meio de dispositivos móveis nos postos de combustíveis. No entanto, alguns golpistas se aproveitam dessa situação para cometer fraudes.

Um exemplo disso é quando inserem uma grande quantia em uma máquina de cartão, o que pode passar despercebido, procedimento nos pagamentos por contato que não exigem senha.

Como resultado, trata-se de uma prática comum entre os golpistas de adicionarem zeros ao valor, por exemplo, cobrando R$ 500 em vez de R$ 50. Portanto, priorize inserir sua senha no final e peça o comprovante de pagamento para contestá-lo imediatamente se perceber algo errado.

Bomba fraudada em postos de combustíveis

O golpe consiste em mostrar no display a escolha do consumidor de uma determinada quantidade de combustível, fazendo com que o mesmo pague mais caro pelo valor que não recebeu, uma vez que a bomba entregava uma quantidade menor no tanque.

Ao instalar um chip na bomba, os postos de combustíveis conseguem interferir no funcionamento da placa eletrônica e alterar as contagens que aparecem no display. O comando é feito remotamente via controle remoto ou aplicativo de celular. Por exemplo, ao comprar 20 litros, o cliente recebeu apenas 18 litros, sem perceber que estava sendo enganado.

Além disso, se o consumidor reclamar e solicitar uma vistoria para verificar se a quantidade correta está sendo fornecida, um funcionário aciona o controle remoto e a bomba de combustível começa a fornecer a quantidade correta de combustível.

Combustível adulterado em postos de combustíveis

O golpe ocorre quando o combustível é diluído em metanol, álcool, água e outras substâncias solventes. Isso não só pode prejudicar seriamente os bolsos dos consumidores, que pagam valores inimagináveis ??pelo combustível, como também pode causar sérios danos aos motores dos veículos.

No etanol, é geralmente adicionada mais água do que o permitido. Nesse caso, a diferença está principalmente na hora de ligar o veículo. Em relação ao diesel, a principal irregularidade é a quantidade de biodiesel adicionada.

Por isso, é importante que o consumidor abasteça sempre nos mesmos postos de combustíveis para que, caso tenha algum problema com o carro e comece a duvidar do combustível, possa buscar o reembolso.

Pressão do gás natural veicular (GNV) dos postos de combustíveis

No gás natural veicular (GNV), os volumes dos cilindros podem diferir dos anunciados dependendo da temperatura e da pressão. Desse modo, quanto mais fria a temperatura, mais gás é comprimido no cilindro e quanto mais quente, menos gás.

O mesmo vale para a pressão, ou seja, quanto maior a pressão do gás, mais ele comprime no cilindro, e quanto menor a pressão, menos gás há. O golpe envolve o aumento do GNV acima do permitido por lei.

Vale ressaltar que a legislação proíbe pressão superior a 2% do valor permitido, mas não são incomuns os postos de combustíveis que descumprem essa lei. Em suma, é fundamental estar atento ao abastecimento e observar a pressão para de fato receber pelos metros cúbicos pelos quais pagou.