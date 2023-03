Conor McGregor aborda altercação ‘hostil’ com Michael Chandler no TUF 31: ‘Os ânimos estavam exaltados’

Conor McGregor explodiu durante coletivas de imprensa, pesagens e mesmo depois que suas lutas já terminaram, mas ele não parece tão chateado com uma briga recente que teve com Michael Chandler na nova temporada de O ultimo lutador.

Antes do reality show retornar em 30 de maio, o presidente do UFC, Dana White, revelou recentemente que qualquer respeito compartilhado entre os dois combatentes voou pela janela depois que McGregor e Chandler se envolveram em algum tipo de incidente que transbordou durante a produção. Obviamente, White não poderia dizer exatamente o que aconteceu, mas acrescentou que McGregor e Chandler “não gostam um do outro” depois do que aconteceu.

Abordando a situação, McGregor não pareceu tão incomodado com o que aconteceu, acrescentando que colocar dois rivais em uma competição como essa certamente trará o melhor e o pior deles, que foi o que levou à briga.

“Eu tinha respeito por Chandler [going into the show]”, disse McGregor ao Porão da minha mãe podcast. “Tivemos um problema. Obviamente, os ânimos estão exaltados. É uma coisa hostil, certo? Respeito e admiração. Eu gosto do estilo dele, ele gosta do meu estilo, temos um bom burburinho. É assim que deve ser.

“Ainda há um incêndio competitivo. Ainda vou picá-lo. Eu sei que ele vai tentar jogar tudo em seus tiros também, mas ainda há admiração.”

McGregor não guarda rancor contra Chandler em relação ao incidente, e é assim que ele gostaria que mais lutadores lidassem com esse tipo de problema.

“É assim que deve ser”, disse McGregor. “É assim que o esporte deve ser. Você deve ter a capacidade de separá-lo. Essa é a grande coisa sobre este esporte. Normalmente, quando você chega lá e faz isso, é um colono, então tivemos um problema uma vez durante [filming] e foi tudo de bom.

“Foi só que os ânimos esquentaram e nós superamos isso e estou animado por ter completado a competição contra ele no programa e estou animado para competir contra ele agora de verdade.”

McGregor ficou feliz com sua experiência durante o TUF 31, que é a segunda vez que ele treinou no programa depois de ter aparecido anteriormente na 22ª temporada, quando enfrentou o Hall da Fama do UFC Urijah Faber.

Mais do que tudo, McGregor estava feliz por voltar ao ambiente de luta novamente depois de passar a maior parte dos últimos dois anos se recuperando de uma devastadora fratura na perna sofrida em sua última luta contra Dustin Poirier.

“Está quase acabando cedo demais”, disse McGregor sobre as filmagens do programa. “Então eu quero continuar quase. Estou tentando formular meu acampamento agora enquanto começo os preparativos pós-show. Eu comecei muito bem aqui. Nós começamos a correr.

“Eu mesmo estava imerso no treinamento com os rapazes. Eu estava lutando como eles estavam lutando. Tivemos um bom trabalho, foi um bom show. Uma ótima experiência.”

McGregor espera que sua aparição no TUF 31 e a próxima luta contra Chandler realmente sirvam como um catalisador para um par de anos muito mais ocupados para ele.

Desde 2016, quando se tornou o primeiro campeão simultâneo do UFC em duas divisões, o astro irlandês competiu apenas cinco vezes, incluindo uma luta de boxe contra Floyd Mayweather. Ele foi 1-3 em suas últimas quatro lutas no UFC, perdendo completamente a competição em 2019 e novamente em 2022.

“Espero 100 lutas. Espero mais 100 lutas”, disse McGregor. “Espero consistência. Estou trabalhando para consistência. Eu tenho ouvido esse absurdo de ligar-desligar por muito tempo. É pela política de luta, é pelas lesões, pela vida, isso acontece. É o plano de Deus, é tudo de Deus, então eu aceito e entendo, mas estou animado e espero que eu possa ter uma boa sequência de lutas consecutivas.

“Tenho muitas lutas emocionantes. Eu tenho algumas rivalidades. Você tem caras na escalada. você tem caras [in] divisões que deveriam ser o melhor isso e aquilo na divisão. Há muitas lutas que eu poderia fazer e estou animado com cada uma delas. É isso. Por favor, Deus, podemos fazer isso acontecer.”

Em primeiro lugar, McGregor tem que passar por Chandler em uma luta que ainda aguarda data, local e até categoria de peso.

Independentemente de quando ou onde isso aconteça, o ex-campeão de 34 anos está ansioso para provar que ainda é um dos melhores lutadores do mundo e parece que planeja usar Chandler como uma forma de enviar sua mensagem ao mundo.

“Para Chandler, sou muito esperto para ele”, disse McGregor. “Eu sou muito habilidosa para ele. Ele não lutou contra alguém como eu. Eu já lutei com alguém como ele. Em geral, é o estilo de artes marciais mistas. O lutador baixo, é apenas uma espécie de MMA ao longo dos anos. Não é nada peculiar ou nada que eu não tenha certeza. Lutei contra esse estilo por muitos e muitos anos.

“Michael obviamente, ele estava com uma promoção menor e depois foi subindo, fez lutas excelentes e ganhou o direito de estar nessa posição. Mas será meu trabalho agora na noite da luta mostrar os níveis e mostrar que há um nível de habilidade muito maior aqui. É isso. Estou animado para começar.