Conor McGregor atira de volta no ‘idiota’ Justin Gaethje sobre os comentários do título do UFC

Conor McGregor não está muito feliz com Justin Gaethje.

No início deste mês, Gaethje voltou às vitórias, levando para casa uma dura decisão por maioria sobre Rafael Fiziev no UFC 286. Essa vitória solidificou a posição de Gaethje entre os cinco primeiros leves e o colocou potencialmente a uma vitória de outra chance pelo título; no entanto, pode haver um buraco do tamanho de Conor McGregor nesse plano.

O planejado retorno de McGregor ao cage ainda este ano contra Michael Chandler pode fazer com que “Notorious” pule a linha no peso leve, o que levou Gaejthe a dizer que se isso acontecesse, ele provavelmente abandonaria o esporte. E, claro, isso não agradou a McGregor.

Esse idiota idiota conseguiu uma chance pelo título com uma única vitória e foi contra Chandler. No entanto, ele vai desistir e se aposentar se eu conseguir a mesma coisa. Cérebro de pássaro gathje clássico. #Burro Duas tentativas de título. Sem vitórias. #geathje https://t.co/tKkoZsPIa5 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 30 de março de 2023

“Esse idiota idiota conseguiu uma chance pelo título com uma única vitória e foi contra Chandler. No entanto, ele vai desistir e se aposentar se eu conseguir a mesma coisa. Cérebro de pássaro gathje clássico. #Burro Duas tentativas de título. Sem vitórias. #geathje”

Apesar de continuar sendo a maior estrela do MMA, McGregor passou por momentos difíceis dentro da jaula desde que conquistou o título dos leves em 2016. Desde então, ele está 1-3 no MMA, com sua única vitória sendo um meio-médio contra Donald Cerrone em 2020.

Mais recentemente, McGregor perdeu duas lutas para Dustin Poirier, a segunda das quais terminou quando ele quebrou a perna no primeiro round.

Desde então, McGregor está em recuperação, mas deve enfrentar Chandler ainda este ano, após treinar ao lado do ex-campeão do Bellator na 31ª temporada de O ultimo lutador.