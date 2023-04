Conor McGregor convoca guardas armados nas escolas após último tiroteio

Conor McGregor acredita que o atirador no Tennessee poderia ter sido parado antes que alguém se machucasse SE o prédio estivesse melhor protegido… e é por isso que o astro do UFC acredita que guardas armados são necessários nas escolas americanas.

Claro, seis pessoas – três crianças (9 anos) e três adultos – foram baleados e mortos na segunda-feira na The Covenant School, quando um jovem de 28 anos entrou no prédio e começou um ataque violento antes de a polícia parou heroicamente o atirador, que morreu no local.