Conor McGregor e Charles Oliveira trocam tiros após ex-campeão defender Michael Chandler para vencer luta do TUF

Os ex-campeões peso-leve do UFC Charles Oliveira e Conor McGregor se revezaram esta semana.

Oliveira, que zombou do irlandês no início deste ano ao falar que McGregor “se acovardou” por enfrentá-lo no passado, disse em A Hora do MMA na quarta-feira que McGregor pode acabar tendo uma chance pelo título com uma vitória sobre Michael Chandler.

A coisa é, ele está esperando que “The Notorious” perca.

“Acho que ele não vai ganhar”, disse Oliveira. “Mas [the title shot] poderia acontecer [with a win]. Ele é um cara que vende muito, o UFC gosta dele, é polêmico e tem um poder imenso, então pode acontecer, mas não acho que ele vai passar pelo Chandler.”

McGregor e Chandler estão filmando a próxima temporada de O ultimo lutador e devem se enfrentar em uma luta ainda a ser anunciada ainda este ano.

McGregor não luta desde julho de 2021, quando caiu para 1-3 em suas últimas quatro lutas no UFC, com todas as derrotas ocorrendo por paralisação. Chandler também venceu apenas uma de suas últimas quatro aparições, uma queda que inclui derrotas para Oliveira e Dustin Poirier.

“Acho que Chandler é muito explosivo e vem de uma boa sequência de lutas”, disse Oliveira. “Conor está fora por um tempo. Michael Chandler tem bom soco, ótimo wrestling e é muito explosivo, então aposto no Chandler [to win].”

McGregor assumiu a mídia social na quarta-feira para responder ao brasileiro em tweets que já foram deletados.

Um sorridente Oliveira respondeu ao fogo em McGregor na quinta-feira ao lado da piscina, prevendo que Chandler vai “esfregar” McGregor quando eles se encontrarem.