Conor McGregor entra na lista dos 50 atletas mais bem pagos de todos os tempos

Depois de passar a última década no UFC, Conor McGregor ganhou riqueza suficiente para já estar listado entre os 50 atletas mais bem pagos de todos os tempos.

Os atletas com maiores ganhos da história foram compilados em uma nova lista para o Sportico, com McGregor servindo como o primeiro e único representante do MMA com sete boxeadores também entre os 50 primeiros.

De acordo com o relatório, McGregor está em 33º lugar o tempo todo, depois de supostamente ganhar US$ 530 milhões durante sua carreira, que foi ajustado para US$ 615 milhões devido à inflação.

Os ganhos da carreira de McGregor combinam o dinheiro que ele ganhou com suas bolsas de luta, que no UFC também incluem bônus de pay-per-view. A estrela irlandesa também levou para casa mais de US$ 100 milhões em um único dia de pagamento por sua luta de boxe em 2017 contra Floyd Mayweather.

McGregor também ganhou milhões com acordos lucrativos de endosso e patrocínio, incluindo relacionamentos anteriores com marcas como Beats by Dre, Reebok, Monster Energy e Burger King.

O ex-campeão do UFC em duas divisões também teve uma grande sorte em dinheiro depois de vender a participação majoritária em sua marca de uísque Proper No. 12 para a Proximo Spirits em um negócio que supostamente valeu cerca de US $ 600 milhões. McGregor também dividiu esses lucros entre seus sócios, mas isso lhe rendeu um bom salário para uma marca que ele começou em 2018.

McGregor estará na fila para outro grande dia de pagamento quando finalmente retornar à ação no UFC com uma luta esperada contra Michael Chandler em algum momento de 2023.

No que diz respeito aos boxeadores da lista, Mayweather está em 8º lugar geral, depois de supostamente ganhar US $ 1,1 bilhão ajustado para US $ 1,41 bilhão por seus ganhos vitalícios. Ele se juntou à lista de todos os tempos com Mike Tyson, Manny Pacquiao, George Foreman, Oscar De La Hoya, Evander Holyfield e Canelo Alvarez.

O principal atleta da lista é o grande jogador da NBA, Michael Jordan, com US$ 3,3 bilhões em ganhos ajustados inflacionados, graças não apenas à sua longa carreira como jogador de basquete, mas também ao seu icônico contrato de calçados com a Nike, que continua sendo uma grande relação lucrativa 20 anos depois que ele se aposentou do jogo. .