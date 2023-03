Conor McGregor lança primeiro confronto contra Michael Chandler das filmagens do TUF 31

Conor McGregor e Michael Chandler ficarão cara a cara várias vezes antes de irem para a batalha, mas o primeiro confronto oficial entre os lutadores foi revelado.

No domingo, McGregor divulgou uma série de fotos mostrando-o enfrentando Chandler enquanto treinavam um contra o outro na 31ª temporada do The Ultimate Fighter.

Role para baixo para imagens completas

Esses tipos de confrontos são tradicionalmente feitos no final das filmagens, depois que os finalistas do programa foram decididos e, em seguida, os treinadores entram na gaiola para se enfrentar antes do confronto. Tal como está, McGregor e Chandler estão programados para se encontrar ainda este ano, embora não haja data ou local revelado para o confronto.

Além disso, McGregor disse que espera que sua luta contra Chandler ocorra até 170 libras, mas novamente o UFC não fez nenhum anúncio oficial sobre a luta, muito menos a categoria de peso em que ela acontecerá.

As filmagens do reality show de longa duração terminaram recentemente, após um curto cronograma de produção, quando McGregor treinou no programa pela segunda vez, depois de enfrentar Urijah Faber durante a 22ª temporada do The Ultimate Fighter.

Esta será a primeira vez que Chandler treinou na série depois que ele se juntou ao elenco do UFC após uma longa corrida no Bellator MMA.

O TUF 31 contará com um elenco de pesos leves e pesos galos, com veteranos e novatos do UFC compondo o elenco. Rostos familiares como Jason Knight, Kurt Holobaugh, Brad Katona e Cody Gibson estarão entre o elenco do programa.

A série vai estrear na ESPN na terça-feira, 30 de maio, às 22h ET/19h PT, com novos episódios até agosto.