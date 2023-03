Conor McGregor quer disputa de cinturão dos meio-médios com vitória sobre Michael Chandler

Conor McGregor não acabou necessariamente com o peso leve, mas ele está buscando uma chance pelo título dos meio-médios do UFC se for bem-sucedido contra Michael Chandler.

Em uma edição especial de A Hora do MMAMcGregor disse que pode estar presente para assistir Leon Edwards x Kamaru Usman 3 no UFC 286. Ele tem interesse no vencedor.

“Sim, eu gostaria [a welterweight title shot]”, disse McGregor a Ariel Helwani. “Então eu gostaria disso.”

O UFC não confirmou a categoria de peso para McGregor x Chandler, que serve como sua luta de final de temporada após O lutador final 31. Mas McGregor se vê como meio-médio, dizendo a Helwani: “Tenho 170”.

McGregor acrescentou que sua luta com Chandler pode acontecer em Las Vegas, Nova York, AT&T Stadium em Dallas ou Londres, mas disse que o local ainda não foi finalizado.

O ex-campeão de duas divisões aumentou desde que quebrou a perna no UFC 264, levantando suspeitas de uso de PED e levando à revelação de que ele não estava no pool de testes antidoping do UFC administrado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos.

Até agora, McGregor competiu três vezes no meio-médio, dividindo duas lutas com Nate Diaz antes de vencer Donald Cerrone em uma luta de retorno em 2020. Ele então falhou nas lutas consecutivas dos leves contra Dustin Poirier, perdendo a primeira por nocaute e o segundo quando quebrou a perna em uma luta da trilogia.

Em várias ocasiões, McGregor teve como alvo o agora ex-campeão dos meio-médios Usman, que pretende reconquistar o cinturão no UFC 286 após uma derrota por nocaute brutal para Edwards em agosto passado. O presidente do UFC, Dana White, não descartou a ideia quando foi abordada no ano passado, mas o TUF vaga de treinador e luta contra Chandler, que historicamente competiu no peso leve, levantou questões sobre os planos da promoção.

McGregor deve estar em Londres esta semana para negócios em um local satélite do The Black Forge Inn, restaurante e bar que ele possui, e disse que pode estar presente no UFC 286, que acontece no The O2 em Londres.