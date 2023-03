Conor McGregor reflete sobre dúvidas iniciais após lesão no UFC 264 e quer duas lutas em 2023

Conor McGregor tem como objetivo uma campanha movimentada em 2023.

Com as filmagens encerradas O lutador final 31o ex-campeão do UFC em duas divisões fez uma aparição especial em estúdio na quarta-feira A Hora do MMA, onde ele olhou para trás em sua estrada desde o UFC 264 e olhou para o próximo retorno ao UFC. McGregor está definido para enfrentar companheiro TUF 31 treinador Michael Chandler no final de 2023, e se ele tiver seus druthers, será a primeira de uma programação de duas lutas para o que está se preparando para ser seu ano de retorno.

“Claro que sim [the goal is two fights in 2023]posso vê-lo se movendo muito rápido quando se move ”, disse McGregor ao apresentador Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Estamos nos preparando e há muita coisa acontecendo nos bastidores e tudo, mas sinto que vai acontecer rápido. Não há problema por que ele não deve se mover rapidamente. Então eu suponho que no final do verão [for Chandler], talvez um pouco mais tarde, dependendo – eu gostaria disso. E então, é claro, ainda falta metade do ano.

“Eu desejo consistência. Estou trabalhando para consistência. Como eu disse antes, eu tive essa coisa de ir e vir por alguns anos e tem sido frustrante, mas seja por razões diferentes. Mas eu gostaria de passar por isso e entrar nessa faixa de consistência. E sinto que vou, sinto que posso e estou animado para isso.”

McGregor, de 34 anos, não compete desde que machucou gravemente a perna esquerda na segunda derrota consecutiva para Dustin Poirier em 2021.

A terrível lesão acabou afastando McGregor por mais de um ano e exigiu uma reabilitação intensiva para superar. McGregor admitiu na quarta-feira que inicialmente duvidou se seria capaz de lutar novamente com força total, no entanto, essas dúvidas rapidamente diminuíram e foram substituídas por motivação para se recuperar para um retorno ao UFC.

“Na época, pensei: ‘Sabe, talvez eu não consiga fazer isso de novo.’ Com certeza, isso estava em meus pensamentos”, reconheceu McGregor.

“Onde há vontade, há um caminho. Se você está disposto, você é capaz. Você só precisa olhar para caras como o outro ‘Notório’ no esporte, o único outro ‘Notório’ no esporte é um cara, ‘Notório’ Nick Newell, sem mão. Há uma maneira. Se você tem alguma deficiência ou algo errado, você pode encontrar uma maneira de competir. Olhe, tem outro cara, Zion Clark, um campeão de luta livre – ele não tem a metade inferior do corpo. Eu vi ele no evento, ele estreou no MMA recentemente, venceu, mas eu vejo ele andar de mãos dadas. Eu nunca vou parar com isso. Eu estou continuando. Eu rodaria para aquele octógono e executaria na guarda aberta se não pudesse apoiar a perna. Isso estava em meus pensamentos, eram meus pensamentos.

“Então, graças a Deus, aos meus cirurgiões, aos médicos, aos cuidados do UFC que tive e a toda ajuda que recebi, consegui me recuperar”, continuou. “E eu tenho força na perna, consigo me apoiar nela, sou capaz de chutar com ela. Estou chutando forte, estou chutando rápido. E é melhor você acreditar que estou tentando derrubar esse cara com a barra de aço na minha perna, com certeza.

McGregor confirmou que sua luta contra Chandler provavelmente acontecerá em 170 libras. O irlandês aumentou significativamente desde a lesão e pediu uma chance pelo título dos meio-médios se conseguir quebrar sua queda de duas lutas e vencer sua luta de retorno.

Ganhar um cinturão até 170 libras faria de McGregor o primeiro campeão de três divisões na história do UFC. Ele já conquistou títulos no peso pena em 2015 e no peso leve em 2016. McGregor detém um recorde de 2-1 como meio-médio no UFC, dividindo uma série de duas lutas com Nate Diaz antes de demolir Donald Cerrone em apenas 40 segundos em sua vitória mais recente.

Mas uma questão de motivação ainda é grande.

Por que McGregor iria querer se colocar em tal perigo novamente, especialmente depois de chegar ao 33º lugar na lista recente do Sportico dos 50 atletas mais bem pagos de todos os tempos?

A resposta, ao que parece, é simples.

“Competição, cara. Concorrência. É o melhor burburinho de todos os tempos”, disse McGregor. “Por que você não quer fazer isso? Como você não gostaria de fazer essa caminhada e experimentar tudo isso? É altamente viciante e eu sou altamente viciado. Então é isso.”