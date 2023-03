Conrad em ‘O Gato do Chapéu’ ‘Memba Him?!

ator americano Spencer Breslin tinha apenas 10 anos quando interpretou o papel de Conrad Walden – o garoto teimoso e egocêntrico que frequentemente se mete em problemas – no filme Family/Fantasy “The Cat In The Hat” em 2003.

Breslin dividiu a tela grande com Mike Myers como o pateta Cat In The Hat, Kelly Preston como a mãe solteira em busca de amor, Joan Walden e Dakota Fanning como a irmã mais séria que está sempre se comportando bem, Sally Walden.

Spencer também estava em “Disney’s The Kid” com Bruce Willis e “Raising Helen” com Kate Hudson.