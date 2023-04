Consequências da acusação de Trump: Donald Trump ainda pode ser presidente?

Shockwaves ainda estão ondulando através política dos EUA após a notícia na quinta-feira que o ex-presidente Donald Trump foi indiciado por um grande júri em Nova York.

As acusações exatas ainda estão sob sigilo, mas acredita-se que giram em torno de um suposto pagamento de dinheiro secreto feito a uma ex-atriz pornô. Daniels Tempestuosos.

Trunfo levou ao Truth Social para chamar a acusação de “caça às bruxas”, “perseguição política” e “interferência eleitoral”.

O que acontece a seguir após a acusação de Donald Trump?

O próximo passo seria para Trunfo para comparecer a um tribunal de Nova York na terça-feira para sua acusação.

Lá, ele terá impressões digitais, será fotografado e processado, podendo até ser algemado, mas isso pode ser evitado porque a polícia sabe que tal imagem pode gerar problemas.

A polícia de Nova York espera protestos no tribunal, com oficiais do NYPD ordenados a estarem preparados e prontos para trabalhar.

Donald Trump ainda pode se tornar presidente em 2024, apesar da acusação?

Esta acusação vem depois Trunfo já havia declarado que concorreria às eleições presidenciais de 2024, quando buscará retornar ao Salão Oval após perder para Joe Biden em 2020.

Como tal, muitos estão se perguntando se as acusações contra Trunfo o desqualificaria para concorrer à presidência.

No entanto, a resposta é que Donald Trump ainda pode concorrer à presidência, apesar de ser indiciado.

“Não há impedimento constitucional para um criminoso concorrer a um cargo e, dado que a constituição dos EUA estabelece qualificações presidenciais, não está claro que os estados possam aumentá-las, como proibir criminosos de concorrer a um cargo”, disse o professor de direito Richard Hasen disse TIME.

Trunfo o próprio já havia declarado que ainda concorreria às eleições de 2024 mesmo que fosse indiciado.

“Eu nem pensaria em sair e provavelmente isso aumentaria meus números”, disse ele, ao discutir a possibilidade no início de março.