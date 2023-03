O currículo do candidato deve ser construído de maneira objetiva para ganhar destaque dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual, por isso, o candidato deve prezar pela objetividade e pela clareza durante essa elaboração.

Construa um currículo objetivo e demonstre suas competências e habilidades

O destaque do seu currículo se dá por muitas análises, no entanto, dentre as principais, estão a organização na visualização e a objetividade na descrição. O profissional que realiza o processo de triagem possui pouco tempo para realizar essa análise.

Por isso, um currículo poluído visualmente tende a ser descartado, independentemente da compatibilidade das informações. Isso porque é necessário que o profissional consiga visualizar o seu currículo e destacar palavras importantes dentro da sua área de atuação.

Seja sucinto e objetivo

Sendo assim, quanto mais sucinto e objetivo for o seu currículo, maiores serão suas chances de receber um convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse profissional.

Informações pessoais

Seus dados pessoais precisam de objetividade. Sendo assim, não informe muitos telefones para contato e nem insira números de documentos, por exemplo.

Objetivo

Informe o seu objetivo de maneira completa, considerando o cargo e a hierarquia na sua área atual. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de relacionamento com o cliente; gerente comercial etc.

Experiência profissional

É muito importante que destaque a sua trajetória profissional de maneira objetiva, informando os principais pontos de sua carreira de forma sucinta. Além disso, não deixe de destacar o nome da organização na qual trabalhou e o período de sua atuação.

Carreira acadêmica

A sua escolaridade deve ser considerada como um ponto a ser atualizado constantemente. Já que é necessário que o seu currículo informe cursos trancados, concluídos e em andamento. Além disso, caso seja um estudante, informe a previsão de término do seu curso e se estuda de maneira presencial ou EAD.

LinkedIn

Atualizar o seu currículo no LinkedIn é uma prioridade dentro da dinâmica do mercado atual, já que a plataforma é uma ferramenta muito utilizada no processo seletivo das empresas. Por isso, o LinkedIn pode ser um ponto de grande valia para criar conexões de acordo com seus objetivos profissionais.

Portanto, é importante considerar os pontos citados para construir um currículo que faça sentido dentro do seu objetivo de carreira, bem como, que atenda a necessidade das empresas, visto que o mercado busca por profissionais capacitados, resilientes e objetivos.