Construtora Mega ABRE CARGOS em São Paulo

A Mega, construtora de espírito jovem antenada nas tendências de mercado e nas necessidades dos clientes, está em busca de pessoas para trabalharem na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Dito isso, sempre orientada pela inovação contínua que pensa, projeta e executa de forma descomplicada para entregar com mais agilidade, custos competitivos e acabamento esmerado, a empresa é referência. Confira a lista com os cargos ofertados:

Analista de Compras – Cotia – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Cotia – SP – Banco de talentos;

Supervisor de Obras – Engenheiro – Cotia – SP – Pessoa jurídica: Acompanhamento da execução de obras rápidas (construção e reforma). Monitoramento da evolução dos serviços e controle de custos de obra (materiais e mão de obra). Emissão de relatórios de acompanhamento semanais; Gestão de terceiros na obra.

Mais sobre a Mega e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Mega, é válido frisar que trata-se de uma construtora dirigida por uma mulher engenheira civil com sólida experiência à frente de diretorias de expansão de grandes grupos de varejos nacionais e multinacionais que inspirou-se nos ensinamentos do seu pai para fundar a Mega – resultado de 10 elevado à sexta potência (1.000.000), que representa o objetivo de entregar com uma grande qualidade em tudo que faz.

Posto isso, dois ingredientes são fundamentais para o sucesso das entregas da Mega: a capacidade de entender de forma única as necessidades dos clientes e a experiência de mais de vinte anos em tudo que faz.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!