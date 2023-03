Conta Azul OFERECE EMPREGOS presenciais e remotos

A Conta Azul, empresa de software brasileira que desenvolve e vende uma plataforma de gestão de negócios, inteiramente em nuvem, para micro e pequenas empresas, com uma extensão para escritórios contábeis, está em busca de novos funcionários no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira os cargos ofertados:

Analista de Implementation Success – Joinville – SC – Efetivo;

Analista Financeiro – Joinville – SC- Efetivo;

Engenheiro(a) BackEnd – NodeJS – Joinville – SC e Remoto – Efetivo;

Especialista de Growth e Performance – Joinville e Remoto – Efetivo;

Gerente Financeiro – Joinville – SC – Efetivo;

Product Manager | Meios de Recebimento – Joinville – SC e Remoto – Efetivo;

Sales Development Representative (SDR) – Joinville – SC- Efetivo;

Software Engineer Back-end – Joinville – SC e Remoto – Efetivo;

Software Engineer Front-end – Joinville e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Conta Azul e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Conta Azul, é válido destacar que a empresa usa a tecnologia para criar uma plataforma em nuvem, onde o empreendedor juntamente com o seu contador, de forma simples e fácil, podem encontrar tudo o que precisam em tempo real.

Além disso, trabalhar na Conta Azul é viver em um ambiente inovador, criativo, dinâmico e descontraído. Vive intensamente a cultura embasada pelos seguintes valores: confiar uns nos outros, independente do problema ou da área, focar na solução juntos, e ter a barra alta e se desafiando sempre, se adaptando às mudanças e aprendendo com os erros.

