Cooper Rush está disposto a deixar os Cowboys para um papel reserva nos Chargers

EUn notícias recentes sobre o Dallas Cowboyszagueiro reserva Cooper Rush está considerando uma mudança para o Los Angeles Chargers. Rush pode se reunir com ex-coordenador ofensivo dos Cowboys Kellen Moore no processo.

Rush está definido para se tornar um agente livre em 15 de março, e rumores circulam sobre sua possível saída de Dallas. Embora Rush tenha sido um agente livre antes, esta seria a primeira vez que ele seria fortemente perseguido na liga. Isso se deve em parte às suas atuações de sucesso como zagueiro titular do Dallas durante a temporada de 2022.

Cooper Rush e a história viral de sua esposa. Que fim de semana embaraçoso!MC

Depois Dak Prescott sofreu uma fratura no dedo direito, Rush entrou como zagueiro titular por cinco jogos, terminando com quatro vitórias e uma derrota. Ele completou 94 passes em 162 tentativas para um total de 1.051 jardas e cinco touchdowns. Enquanto ele teve três interceptações, todas as três ocorreram em um jogo contra o Philadelphia Eagles.

Rush tem um histórico sólido como titular do Cowboys

Curiosamente, Rush detém o recorde de melhor início de zagueiro na história do Cowboys, com cinco vitórias consecutivas depois de começar como zagueiro contra o Minnesota Vikings no final de outubro de 2021.

Embora o Dallas tente manter Rush, é possível que eles procurem outras opções, como um quarterback universitário. Max Duggan ou Will Grierque já faz parte da organização dos Cowboys.

Há rumores de que Rush pode se tornar o quarterback reserva do Justin Herbert na organização Chargers. Como a sexta escolha no draft de 2020, Herbert terminou a temporada de 2022 com 4.739 jardas de passes e 25 touchdowns.

O objetivo de Moore é melhorar ainda mais o jogo de Herbert, e a experiência e história de Rush trabalhando com Moore podem ser de grande ajuda. Os Chargers tentarão destronar os atuais campeões do Super Bowl, o Kansas City Chiefsna próxima temporada.