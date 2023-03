Copa del Rey: Real Madrid x Barcelona: escalações previstas, hora do pontapé inicial, como e onde assistir na TV e online

Taqui não há grande jogo no futebol espanhol, Real Madrid contra o Barcelona e a dupla voltará a batalhar no Semifinal da Copa do Rei.

Ambas as equipes sofreram resultados decepcionantes em suas últimas partidas domésticas, perdendo pontos, mas esperam derrotar seu maior rival para garantir uma vaga na final, além de potencialmente desferir um golpe prejudicial na disputa pelo título do adversário.

Todos sabem que as duas equipes têm excelentes qualidades, Los Blancos mostraram contra o Liverpoolenquanto os Blaugrana têm sido excelentes na Espanha neste período.

No entanto, ambos estão chegando ao Copa do Rei empate com confiança frágil depois de alguns resultados ruins.

Prováveis ​​escalações de Real Madrid x Barcelona

O Real Madrid tem sofrido muitas lesões ao longo da campanha, mas não poderá contar com Ferland Mendy, David Alaba e Rodrygo Goes para a visita aos Los Cules.

Barcelona fará a viagem sem Ousmane Dembele, Pedri, Robert Lewandowski e Ansu Fati que estão todos feridos.

Também há dúvidas sobre a forma física de Raphinha, que luta contra uma pancada.

Provável XI do Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho, Kroos, Modric, Tchouameni, Valverde, Vinicius Jr, Benzema

XI previsto do Barcelona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Busquets, Kessie, De Jong, Raphinha, Gavi, Torres

Quando começa Real Madrid e Barcelona?

A primeira mão das meias-finais da Taça do Rei terá início às 21:00 CET de quinta-feira, 2 de março, hora local em Madrid. Para os telespectadores no Reino Unido, será às 20:00 GMT, horário de início. Nos Estados Unidos, isso equivale a 12:00 PT e 15:00 ET.

Onde assistir Real Madrid e Barcelona

Os espectadores no Reino Unido podem assistir à cobertura ao vivo do Clasico no BT Sport 1, enquanto o aplicativo BT Sport também oferecerá uma transmissão ao vivo da partida. Os espectadores nos Estados Unidos poderão assistir no ESPN+.