Correspondente de notícias da CNN é assaltado enquanto fazia reportagem sobre crimes nas ruas de São Francisco

Hhistoricamente, incidentes envolvendo correspondentes de notícias em televisão ao vivo têm sido em grande parte de natureza humorística, muitas vezes com um membro do público invadindo sua chance de acenar.

No entanto, em San Francisco, houve um evento muito mais sombrio quando um leitor de notícias da CNN foi roubado durante uma transmissão de televisão.

Há um certo grau de ironia nessa história, com Kyung Lah da CNN, na verdade, relatando o nível crescente de crimes de rua em San Francisco na época.

A repórter havia contratado um segurança para vigiar ela e seu carro alugado, no entanto, isso se mostrou ineficaz, pois o veículo foi arrombado na sexta-feira enquanto ela estava no ar.

“Fui roubado, de novo” lah twittou logo após.

“Tínhamos segurança para vigiar nosso carro alugado e o carro da equipe, os ladrões fizeram isso em menos de quatro segundos.

“Isso é ridículo, São Francisco é uma cidade linda e este é nosso terceiro dia aqui e adorei meu tempo.

“Mas, se você visitar esta cidade, saiba que mesmo com segurança contratado vigiando seu carro, não é suficiente.”

Bolsas foram roubadas do veículo

Quando os ladrões atacaram, lah e produtor Jason Kravarik estavam dentro da Prefeitura de São Francisco, e os criminosos conseguiram fugir com duas sacolas roubadas de dentro do carro alugado.

O aumento constante da taxa de criminalidade em San Francisco pegou as pessoas de surpresa, embora já em junho de 2022 tenha havido um recall do promotor distrital. Chesa Boudinque era notoriamente brando com o crime.

Em 2023, houve um total de 525 roubos relatados em São Francisco, e há poucos sinais de que essa epidemia está diminuindo à medida que avançamos nos meses de verão.

Em uma reportagem publicada pelo San Francisco Chronicle, mais da metade dos moradores da cidade em uma pesquisa disseram ter sido vítimas de roubo.

O crime mais noticiado tem sido a entrada ilegal de veículo, como foi o caso do referido repórter da CNN.