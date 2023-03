Corrida Armamentista: esse assunto pode cair no ENEM

Corrida Armamentista: resumo para as principais provas do país

O termo “Corrida Armamentista” é usado para denominar um conflito indireto entre os Estados Unidos e os soviéticos durante a Guerra Fria.

O tema é abordado com muita frequência por questões de geografia e também de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre a Corrida Armamentista. Vamos conferir!

O que foi a Corrida Armamentista?

A Corrida Armamentista foi a concorrência entre as duas principais potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, para desenvolver tecnologias armamentistas e acumular a quantidade de armamentos.

O mundo na época da Corrida Armamentista

A Guerra Fria, que começou em 1947 e terminou em 199, foi responsável por dividir o mundo em dois blocos: o socialista, liderado pela União Soviética e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. É nesse momento que se insere a Corrida Armamentista.

Principais aspectos Corrida Armamentista

Camp mencionado, a Corrida Armamentista foi um conflito indireto, ou seja, Estados Unidos e União Soviética nunca se confrontaram de forma direta. Assim, a corrida foi caracterizada pelo incentivo à pesquisa para o desenvolvimento bélico.

As duas potências faziam diversos lançamentos de armamentos e tentavam se superar a todo momento.

Os primeiros indícios da competição aconteceram em 1945, quando os americanos lançaram bombas atômicas no Japão. Após o evento, a União Soviética anunciou que possuía uma avançada tecnologia nuclear. Assim, as duas potências utilizavam o terror como um argumento para ameaçar o inimigo e afirmar que estava mais avançado na competição. Os dois países também tinham exércitos numerosos com armas dos mais variados tipos.

A evolução bélica foi tão intensa durante a Corrida Armamentista que acreditou-se que o planeta pudesse ser destruído, principalmente durante a Crise dos Mísseis, em 1962.