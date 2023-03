Corrigir a política de segurança impede o uso da câmera no Samsung

O erro ‘Política de segurança impede o uso da câmera’ tem sido comum entre os usuários da Samsung nos últimos dias. O erro impede que os usuários de dispositivos Samsung usem a câmera em seus dispositivos. Os usuários relataram ter encontrado esse erro em seus dispositivos depois de atualizar o sistema operacional dos dispositivos Samsung para a versão mais recente. Então, o que causa o problema e o que pode ser feito para corrigi-lo?

Os motivos comuns por trás desse problema são o cache corrompido do aplicativo da câmera, aplicativo de terceiros, configurações incorretas, atualizações com bugs, sistema operacional desatualizado etc.

Correção: a política de segurança restringe o uso da câmera no Samsung

Nada para se preocupar; este artigo listará todas as etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir a ‘Política de segurança impede o uso da câmera’ na Samsung.

Reinicie seu dispositivo

Bugs podem causar tais problemas; reiniciar o dispositivo provavelmente corrigirá o problema e poupará o esforço de seguir outras etapas deste artigo. Sugerimos que remova o cartão SD e SIM do seu dispositivo e reinicie-o. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Poder no seu dispositivo Samsung e, em seguida, toque em Desligar .

Toque em Poder Desligado novamente para desligar o dispositivo.

Agora, remova o SIM e o cartão de memória do seu dispositivo Samsung.

Conecte seu telefone ao carregador e carregue-o completamente.

Quando a bateria atingir 100%, pressione e segure o botão Poder botão para ligar o telefone.

Limpar cache do aplicativo da câmera

Se você receber o erro ‘A política de segurança impede o uso da câmera’ no seu dispositivo Samsung, tente limpar o cache do aplicativo da câmera. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Pressione e segure o Câmera ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Informações do aplicativo .

No Informações do aplicativo tela, toque em Armazenar .

Agora, toque em Claro Cache para limpar o cache do aplicativo da câmera.

Veja se o problema foi corrigido ou não. Se o problema não for resolvido, toque em Apagar os dados para limpar os dados do aplicativo Câmera.

Atualizações pendentes também podem ser a razão por trás do mesmo problema. Instale qualquer atualização disponível para o seu dispositivo, o que deve corrigir o problema. As etapas para fazer isso são mencionadas abaixo-

Toque no Configurações ícone do aplicativo em seu telefone.

Role para baixo em Configurações e toque em Atualização de software .

Agora, toque Baixar e instalar; seu dispositivo verificará se há atualizações .

Instale qualquer atualização disponível e reinicie o telefone.

Desativar recurso de sensores desligados

Se a ‘Política de segurança impede o uso da câmera’ em seu telefone Samsung, você pode tentar desativar o recurso Sensores desligados. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Configurações desligar o seu dispositivo Samsung.

Na parte inferior das configurações, toque no Sobre telefone opção.

Aqui, toque em Informações do Software .

Toque em Número da versão 6-7 vezes repetidamente.

Você terá que digitar a senha/PIN do seu dispositivo para continuar.

Uma notificação aparecerá na sua tela dizendo, ‘O modo de desenvolvedor foi ativado.’

Volte para o Configurações cardápio. Você verá Opções de desenvolvedor aqui; toque nele.

Agora, toque no Blocos de desenvolvedor de configurações rápidas opção.

Aqui, desligue a alternância para Sensores desligados (se estiver ativado).

Redefinir configurações da câmera

Seu dispositivo pode não conseguir acessar a câmera se as configurações não estiverem configuradas corretamente e você pode encontrar a ‘Política de segurança impede o uso da câmera’ em seu telefone Samsung. Redefinir as configurações da câmera deve ajudar a corrigir o problema.

Toque em Câmera ícone do aplicativo e, em seguida, toque no Configurações ícone no canto superior esquerdo.

Role para baixo até a parte inferior do Configurações da câmera página e toque em Redefinir as configurações .

Toque em Reiniciar para confirmar a redefinição das configurações da câmera.

Desative os aplicativos de administração do dispositivo

Muitas vezes, os aplicativos de administração do dispositivo também podem causar problemas com a câmera. Você deve verificar manualmente quais aplicativos de administração do dispositivo estão causando o problema e desligá-los. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Vá para o Configurações do seu telefone.

Toque no Segurança e privacidade opção.

Role para baixo até a parte inferior da página e toque em Outras configurações de segurança .

Aqui, toque em Aplicativos de administração do dispositivo .

Você verá todos os aplicativos de administração do dispositivo aqui. Você deve desligar cada aplicativo individualmente e verificar qual está causando o problema.

Depois de encontrar o aplicativo que está causando o problema, desative-o permanentemente.

Inicialize o Samsung no modo de segurança

Aplicativos de terceiros também podem causar esse problema em seu dispositivo Samsung. Você pode inicializar seu dispositivo Samsung no modo de segurança e identificar quais aplicativos podem estar causando o problema.

Pressione e segure o Poder botão e, em seguida, toque em o Desligar opção.

Agora, toque e segure o Desligar opção.

Toque em Modo de segurança para reiniciar o telefone no modo de segurança.

Uma vez no modo de segurança, veja se você ainda está enfrentando o problema.

Se o problema persistir, outra coisa pode estar causando o problema. Se o problema não for encontrado, algum aplicativo de terceiros está causando o problema.

Reinicie o telefone normalmente, desinstale cada aplicativo individualmente e verifique se o problema foi corrigido. Depois de encontrar o aplicativo fazendo com que o aplicativo o desinstale permanentemente e reinstale todos os outros aplicativos que você desinstalou.

Redefinir seu telefone

O problema deve ser corrigido seguindo as etapas acima. No entanto, se você ainda estiver preso com ‘A política de segurança impede o uso da câmera’ na Samsung, redefinir o dispositivo é a única opção restante. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone e toque no ícone Configurações ícone do aplicativo.

Aqui, toque no Administração Geral opção.

No Administração Geral menu, toque em Reiniciar .

Agora, toque no Redefinição de dados de fábrica opção.

Role para baixo até a parte inferior da tela e toque em Reiniciar .

Digite o PIN/senha do seu dispositivo para continuar. Seu telefone começará a ser redefinido.

Aguarde até que o processo seja concluído e, em seguida, configure seu dispositivo. Você não deve mais enfrentar o problema.

Conclusão:

Esperamos que você encontre a solução para o “Política de segurança impede o uso da câmera” erro no seu dispositivo Samsung neste artigo. O problema não deve mais ser encontrado se todas as etapas acima forem seguidas corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente Samsung ou visite o Samsung Service Center para diagnosticar seu telefone.

