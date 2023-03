Corrigir o problema ‘Sims 4 MC Command Center não está funcionando’ (2023)

No Sims 4, os jogadores criam personagens virtuais e gerenciam suas vidas. Há uma grande base de fãs para o jogo e muitos jogadores usam mods para aprimorar sua experiência de jogo. Neste jogo, os jogadores podem controlar seus Sims e a mecânica do jogo por meio do MC Command Center. No entanto, alguns usuários relataram problemas com o mod MC Command Center. Aqui estão alguns motivos comuns pelos quais o MC Command Center pode não estar funcionando e como corrigi-los.

O que é o Centro de Comando MC?

Sims 4 mod MC Command Center permite que os jogadores tenham mais controle sobre seus Sims e a mecânica do jogo. Os mods criados por Deaderpool são atualizados regularmente para funcionar com as versões mais recentes. Os jogadores gostam do mod porque oferece muitas opções de personalização e melhora a jogabilidade.

Por que o MC Command Center não está funcionando?

É possível que o MC Command Center não esteja funcionando corretamente por vários motivos. Alguns dos motivos mais comuns incluem o seguinte:

Versão do mod desatualizado: O MC Command Center pode não ser compatível com a versão mais recente do jogo se você estiver usando uma versão desatualizada. Você deve garantir que está usando a versão mais recente do mod para evitar problemas. Mods conflitantes: Isso pode impedir que o MC Command Center funcione corretamente se você usar outros mods e o MC Command Center junto com eles. Para restaurar a funcionalidade do MC Command Center, você precisará identificar e remover quaisquer mods conflitantes. Arquivos mod quebrados: Às vezes, os arquivos mod ficam corrompidos, fazendo com que o mod não funcione corretamente. Pode ser necessário reinstalar o mod neste caso. Atualizações do jogo: Com o MC Command Center, o jogo pode não funcionar corretamente se tiver sido atualizado recentemente. Por esse motivo, você precisará aguardar a atualização do mod.

Corrigir problemas do MC Command Center que não está funcionando

Existem várias maneiras de corrigir o MC Command Center não funcionando. Aqui estão algumas das soluções mais eficazes:

Para funcionar com as versões mais recentes do The Sims 4, o MC Command Center é atualizado regularmente. Além de adicionar novos recursos e corrigir bugs, Deaderpool atualiza regularmente o mod para garantir a compatibilidade com os jogos mais recentes.

No entanto, para evitar problemas com a funcionalidade do mod, é crucial baixar e instalar as atualizações quando estiverem disponíveis. É possível verificar se há atualizações visitando o site do criador do mod ou o repositório onde o mod foi baixado.

Para atualizar o mod, você precisará seguir estas etapas:

Obtenha a versão mais recente do mod no site do criador do mod ou no repositório do mod. Depois de baixar o arquivo, extraia-o para a área de trabalho ou qualquer outro local de sua preferência. Vá para a pasta Sims 4, que pode ser encontrada em Documentos > Electronic Arts > The Sims 4 . Na pasta do jogo The Sims 4, localize o “ Modificações ” pasta. Exclua o arquivo mod do MC Command Center. Na pasta “Mods”, cole o novo arquivo mod do MC Command Center que você extraiu na etapa 2. Certifique-se de que o mod está funcionando corretamente iniciando o jogo.

Remover Mods Conflitantes

Em alguns casos, mods conflitantes podem causar mau funcionamento do MC Command Center. Não é incomum que os mods na comunidade de mods do Sims 4 entrem em conflito uns com os outros, resultando em problemas com a funcionalidade do jogo. Para remover mods conflitantes, você precisará seguir estas etapas:

Identifique o mod conflitante: O primeiro passo é identificar qual mod está em conflito com o MC Command Center. Você pode fazer isso iniciando o jogo apenas com o MC Command Center instalado. Nesse caso, tente adicionar outros mods um por um e verifique se o MC Command Center funciona. Isso significa que o último mod que você adicionou interfere no MC Command Center. Desative ou remova o mod conflitante: Você precisará desabilitar ou remover o mod conflitante depois de identificá-lo. Você pode desativar um mod removendo o arquivo da pasta “Mods” dentro da pasta do jogo The Sims 4. Também é possível desativar o mod usando uma ferramenta de gerenciamento de mod. Reinicie o jogo: Se o MC Command Center não funcionar após desativar ou remover o mod conflitante, reinicie o jogo. Foi o mod conflitante que causou o problema. Repita o processo: Caso o MC Command Center ainda não funcione, identifique e remova quaisquer outros conflitos até que funcione.

Reinstale o mod

Quando você tentou todas as soluções mencionadas anteriormente neste artigo e ainda está tendo problemas com o MC Command Center, reinstalar o mod pode ajudar. Para reinstalar um mod, sua versão atual deve ser removida e uma nova cópia da versão mais recente deve ser instalada. Aqui estão as etapas para reinstalar o MC Command Center:

Localize a pasta do jogo The Sims 4 em Documentos > Electronic Arts > The Sims 4. Na pasta do jogo The Sims 4, vá para a pasta “Mods”. Você precisa deletar o arquivo mod do MC Command Center. Acesse o site do criador do mod ou o repositório onde o mod foi baixado anteriormente e baixe a versão mais recente. Você pode extrair o arquivo baixado para sua área de trabalho ou qualquer outro local. Na pasta “Mods” na pasta do jogo The Sims 4, cole o arquivo mod extraído do MC Command Center. Inicie o jogo e verifique se o MC Command Center está funcionando corretamente.

Pode ser melhor esperar por atualizações se você tentou todos os remédios mencionados anteriormente neste artigo e ainda está tendo problemas com o MC Command Center. Para garantir que o mod continue funcionando corretamente e corrija quaisquer bugs ou problemas que possam surgir, o criador do mod, Deaderpool, lança atualizações regulares.

Você pode estar tendo problemas com o MC Command Center porque o mod é incompatível com a versão atual do jogo ou porque tem um bug. Se este for o caso, você deve esperar por atualizações.

O MC Command Center é atualizado através do site do criador do mod ou do repositório do MC Command Center, portanto, verifique se há atualizações. Geralmente é possível encontrar uma lista das atualizações mais recentes, correções de bugs e problemas conhecidos nesses sites.

Por enquanto, você pode jogar sem o MC Command Center ou com outro mod que não entre em conflito com ele. Dessa forma, você pode continuar jogando enquanto aguarda as atualizações do MC Command Center.

Verifique as configurações

Também é possível resolver o problema do Sims 4 MC Command Center não funcionando verificando as configurações do mod. Você pode personalizar a funcionalidade do mod com várias configurações, e configurações incorretas podem causar problemas.

Aqui estão as etapas para verificar as configurações do MC Command Center:

Você pode iniciar o jogo carregando um jogo salvo. No canto superior direito, clique no botão “Opções” cardápio. Na lista de opções, selecione “centro de comando MC.” Certifique-se de que as configurações estão definidas corretamente. A menos que haja um motivo específico para alterar as configurações, deixe-as com os padrões, a menos que precise alterá-las. Salve suas alterações clicando em “Aplicar.” Reinicie o jogo e verifique se o MC Command Center está funcionando corretamente.

Embrulhar

Então, é assim que corrigir o problema Sims 4 MC Command Center não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida.

