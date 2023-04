Cory Sandhagen explica nova abordagem para a carreira no UFC depois de se afogar em um ‘buraco escuro’ durante seus campos de treinamento

A menos de dois meses de sua luta contra Marlon Vera no UFC San Antonio, Cory Sandhagen estava se recuperando de uma pequena lesão e sentindo que talvez o relógio já tivesse começado a contar para o eventual fim de sua carreira.

Ele não estava pensando em se aposentar só porque se machucou enquanto se preparava para uma luta, mas o peso-galo veterano começou a perceber o quanto sua própria abordagem para seus campos de treinamento – junto com suas expectativas para as próprias lutas – realmente começaram destruindo sua psique. Foi quando Sandhagen decidiu fazer mudanças profundas em sua preparação, sem mencionar a abordagem de longo prazo em sua carreira.

“Eu estava cansado de ficar dolorido porque o acampamento havia durado tanto tempo, eu estava sentado no sofá e pensei que não poderia fazer isso pelos próximos cinco anos da minha vida se eu quisesse”, revelou Sandhagen em A Hora do MMA. “Só porque eu estava sendo tão negativo e colocando tanta pressão em mim mesmo, sentindo que tinha que vencer e sendo meio miserável.

“Eu estava sentado no sofá e pensei, ‘Não vou mais fazer isso. Estou tirando toda essa pressão de cima de mim. Vou apenas viver cada dia da melhor maneira possível, estar presente e aproveitar esta jornada enquanto a tiver. Porque não quero dizer que fiz tudo isso e não gostei. Então, eu tive esse grande, grande ponto de virada para mim cerca de seis semanas atrás, quando tirei muita pressão dos meus ombros e comecei a realmente gostar muito desse esporte. Isso fez com que eu pudesse me concentrar todos os dias no que preciso fazer. Mas acho que ajudou muito, muito na luta por este, onde eu estava apenas focado no desempenho.”

Sandhagen admitiu que tinha uma tendência a se atolar em sua própria negatividade e insegurança, que foi ampliada pelas altas expectativas que ele estabeleceu para si mesmo antes de cada luta.

Por extensão, Sandhagen sempre sentiu como se estivesse andando em uma linha perigosa onde poderia começar a empurrar esses sentimentos para as pessoas mais próximas a ele.

“Fica escuro no sentido em que sinto que estou expirando a energia que as pessoas não querem que esteja perto de mim”, disse Sandhagen. “Definitivamente não quero fazer isso com minha noiva, com quem moro, e definitivamente não quero fazer isso com meus treinadores e amigos. E é sutil.

“Porque eu sou um cara educado e não sou um cara mau. Não é como se eu estivesse sendo um idiota gigante ou algo assim, mas vou notar a maneira como penso nas pessoas e falo sobre as pessoas e coisas assim. Não é quem eu quero ser. Esse não é o tipo de arte que eu quero fazer nessa vida. Eles são sutis, mas não precisam estar lá.”

Foi só depois de ouvir uma citação do famoso psicólogo suíço Carl Jung que Sandhagen começou a transformar sua mentalidade – e isso fez uma grande diferença enquanto ele se preparava para enfrentar Vera no último sábado à noite.

“Na citação, [Jung] disse algo sobre o que você está fazendo e a maneira como está fazendo é importante”, explicou Sandhagen. “Sempre me sinto muito pequeno na vida, meio insignificante. Eu acho que é muito fácil fazer isso acontecer, especialmente se você tem um grande escopo sobre o que o mundo realmente é e a história e todas essas coisas, e como nenhum de nós será realmente lembrado nos próximos 100 anos de qualquer maneira. Pode ser meio deprimente.

“Quando leio essa citação, o jeito que estou vivendo, o jeito que estou sendo e o jeito que estou agindo, é importante. Eu realmente não quero passar por tudo isso com muito peso nos ombros porque acho que deveria ser campeão e tudo mais. Deixei de lado todas essas coisas e isso me deixou muito mais leve. Isso me fez ser capaz de lutar do jeito que lutei no fim de semana passado. Tipo, eu realmente, realmente atribuo isso a isso.”

Sandhagen disse que seus problemas realmente se agravaram depois de sofrer uma impressionante derrota por finalização no primeiro round para o futuro campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, em 2020.

A partir daí, Sandhagen começou a aumentar a pressão que colocou em si mesmo para ter sucesso e, embora tenha encontrado alguns resultados positivos em muitas de suas lutas, ainda sabia que estava indo na direção errada.

“Quando perdi para Sterling, foi um grande negócio”, disse Sandhagen. “Isso quase me fez virar para o outro lado da moeda, onde, em vez de estar super atento e presente, comecei a ficar um pouco neurótico. Mas acho que isso é apenas parte do processo.

“Agora eu achei legal esse meio-termo, onde não sou tão neurótico quanto antes, onde coloco muita pressão em mim mesmo e me certifico de que estou acertando tudo o que quero fazer naquele dia. . Não sou mais neurótico com isso, mas também não sou esse hippie de vida livre, deixe qualquer coisa ser do jeito que quiser, tipo assim. Acho que encontrei um lugar muito bom para mim onde estou agora.”

As mudanças que Sandhagen fez realmente apareceram em sua luta contra Vera. Ele espera ser capaz de manter a mesma atitude no futuro também.

“Para mim, tive que abandonar a neurose”, disse Sandhagen. “Porque eu estava caindo em um buraco escuro. Nos acampamentos, posso entrar em um lugar bem escuro, pois é apenas acordar me sentindo dolorido e sendo negativo e todo esse tipo de coisa às vezes.

“Estou feliz por ter deixado isso passar. Estou feliz por ter vencido para poder continuar confiando nisso, porque é uma maneira muito mais agradável de viver a vida.”