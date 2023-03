Cory Sandhagen quer Merab Dvalishvili como próximo porque ele não está interessado no ‘caminho mais fácil’ para o título do UFC

Cory Sandhagen sabia que uma vitória sobre Marlon Vera no UFC San Antonio o colocaria em uma posição vantajosa quando se trata do título do peso-galo.

O único problema é que, mesmo depois de uma vitória convincente sobre Vera na noite de sábado, Sandhagen ainda precisa esperar pela próxima luta pelo campeonato entre o atual rei peso-galo Aljamain Sterling e Henry Cejudo no UFC 288, com Sean O’Malley já esperando nos bastidores como o provável próximo candidato nº 1.

Antes de sua luta, Sandhagen realmente pretendia chamar O’Malley porque acreditava que o primeiro Série Contender vencedor ainda tinha mais a provar antes de lutar pelo ouro do UFC. Tudo isso mudou após sua vitória, no entanto, quando Sandhagen voltou sua atenção para Dvalishvili, que havia acabado de derrotar Petr Yan por cinco assaltos.

“Não estou deixando que os valores de outras pessoas sejam meus valores nas artes marciais”, explicou Sandhagen ao abordar a chamada em A Hora do MMA. “Meus valores nas artes marciais são eu ser o melhor artista marcial que posso. Se isso significa ter um caminho mais longo e mais difícil para ser um campeão mundial, então estou preparado para lidar com essa consequência.

“Não estou fazendo essa coisa toda de ‘deixe-me tentar descobrir o caminho mais fácil para o topo da montanha’. Vou tentar escalar direto e torná-lo o mais difícil possível, de modo que, quando chegar ao topo, seja muito melhor.

O’Malley parecia ter se consolidado como o próximo na fila para a disputa pelo título depois de vencer Yan por decisão dividida em outubro passado, que dobrou como a maior vitória de sua carreira.

Dvalishvili então superou esse desempenho com uma vitória desigual sobre Yan, no entanto, o peso-galo georgiano afirmou enfaticamente que não lutará contra Sterling, que é um amigo de longa data e parceiro de treinamento.

Isso mais uma vez coloca O’Malley no banco do motorista para a próxima disputa pelo título, e é por isso que Sandhagen acredita que um confronto futuro com Dvalishvili parece inevitável.

“Eu realmente não sei por que não [happen]”, disse Sandhagen. “Eu não sei com quem mais Merab realmente tem que lutar. Porque tanto Cejudo quanto Sterling parecem estar ansiosos para lutar contra O’Malley contra definitivamente eu ou definitivamente Merab. Eles parecem super na luta O’Malley.

“Não sei por que esses dois não iriam com O’Malley, a menos que o UFC não queira que O’Malley lute pelo cinturão, o que acho que eles querem. Eu não acho que eles vão tentar estragar a chance de O’Malley ganhar o título. Eu acho que Merab é o melhor oponente.”

No que diz respeito ao calendário, Sandhagen reiterou que quer lutar novamente antes de setembro, que é quando seu casamento está marcado.

Enquanto sua noiva está sempre entendendo sobre sua agenda de lutas esporádicas, o lutador de 30 anos do Colorado gostaria de dar a ela um alívio para se preocupar apenas com suas núpcias e não lidar com ele se preparando para fazer seus votos enquanto ele simultaneamente pensa em seu casamento. próxima luta.

“Vai ter que acontecer antes do casamento se eu for lutar”, disse Sandhagen. “Erica deixou isso bem claro. A Erica deixou bem claro, e claro que ela iria entender porque ela é a melhor do mundo, mas eu vou tentar fazer um favor pra ela e fazer antes do casamento pra ela não ter que se estressar sobre eu ter uma briga. Como eu disse, posso ser uma pessoa um pouco diferente no campo de treinamento.

“[I can fight] todo o caminho até a data [in September]. Seria melhor do que estar em um campo de treinamento para o casamento.