Cory Sandhagen reage à ‘confusão’ decisão dividida do UFC San Antonio, explica por que ele não chamou Sean O’Malley

Contagem Cory Sandhagen entre os muitos que deixaram o UFC San Antonio surpresos com o placar desconcertante do juiz Joel Ojeda em favor de Marlon Vera na luta principal da noite.

“Acho que faço um bom trabalho às vezes mantendo um bom controle do volume, dos danos e das quedas – e pensei que estava fazendo isso quase a luta inteira”, disse Sandhagen no sábado, no pós-UFC San Antonio. coletiva de imprensa de luta.

“Eu pensei que estava ganhando a maioria dessas rodadas. Talvez o terceiro, eu pensei, ‘Eh, você sabe, isso foi um pouco perto’, mas eu pensei que estava pegando os outros. Definitivamente sabia que eu tinha os dois primeiros. Então sim, [the split decision was] confuso, mas esse é o esporte do MMA. Até que as regras sejam corrigidas, isso continuará acontecendo. Se eles tivessem marcado um desses dois primeiros [rounds] para ele, isso teria sido um verdadeiro motim.

Sandhagen, 30, foi sensacional na vitória no sábado, superando Vera por uma margem de 128-58 em golpes significativos e 187-73 no total de golpes, além de acumular mais de sete minutos de tempo de controle em três quedas concluídas. Ao todo, foi uma das performances mais completas e completas da carreira de Sandhagen no UFC – uma que interrompeu a seqüência de quatro vitórias consecutivas de Vera e avançou Sandhagen ainda mais no mix de título de 135 libras.

Os juízes veteranos Chris Lee e Sal D’Amato viram a luta por Sandhagen por 49-46 e 50-45 pontos, respectivamente, enquanto Ojeda, local do Texas, apresentou o desconcertante placar de 48-47 Vera.

“Acho que fiz exatamente o que tinha que fazer”, disse Sandhagen. “Quando você luta contra esses caras tops, especialmente quando eles são nocauteadores como Marlon é, você apenas tem que lutar contra eles de uma certa maneira. Marlon não fecha distância muito bem, então eu sabia que enquanto não estivesse diminuindo a distância para ele, ele teria muita dificuldade em me acertar. E acho que fiz uma luta quase perfeita para enfrentar esse tipo de adversário.”

Sandhagen também já tem seu próximo adversário em mente.

Após a luta, o peso-galo de 30 anos voltou sua atenção para Merab Dvalishvili, que estava sentado ao lado da jaula para a ação.

Dvalishvili recentemente afirmou sua reivindicação como um dos melhores lutadores de 135 libras do mundo com uma vitória por decisão dominante sobre Petr Yan no UFC Vegas 71. Agora Sandhagen o quer em seguida.

“Acho que Merab é o melhor cara na categoria agora, tirando quem está lutando pelo título”, disse Sandhagen. “Não quero fugir dos desafios. Eu não quero ser aquele cara. Eu quero inspirar as pessoas. Eu não quero escolher minhas lutas até o topo. Quero lutar com os melhores, para quando eu conseguir o título, poder defendê-lo porque sou experiente. E acho que o Merab é um desafio perfeito para o meu tipo de estilo, para o meu tipo de luta.

“Ele vai me fazer treinar muito forte pelo jeito que ele é bom, e esse é o tipo de cara que eu quero lutar. E se eu conseguir ultrapassá-lo, então mereço 100% uma chance pelo título. Como eu disse, não quero ser apenas o cara escolhido a dedo. O cara vem com nove vitórias consecutivas – quem sou eu para pedir título antes dele? Não vou impor esse padrão no MMA. As pessoas deveriam ser mais reais sobre isso.”

Sandhagen observou que pode precisar de uma cirurgia no cotovelo, mas vai se casar em setembro, então espera lutar novamente antes disso. Dvalishvili, por sua vez, parecia entusiasmado com o texto explicativo.

Sandhagen também explicou por que mudou de ideia e mudou para Dvalishvili, em vez de manter seu plano original de chamar Sean O’Malley.

“Houve [consideration] até que eu assisti Merab lutar na semana passada e bater em Yan do jeito que ele bateu em Yan”, disse Sandhagen. “E a luta de O’Malley e Yan foi muito acirrada. Como eu disse, cara, na minha opinião Merab merece mais uma chance pelo título do que O’Malley, então se o UFC está decidido a ter O’Malley lutando pelo título, que é o que eu meio que ouvi dizer que eles são gentis de fazer, então eu quero lutar contra o próximo top cara – mesmo que eu ache que ele é o melhor cara.