A Cotribá é a cooperativa agropecuária mais antiga presente em todo o território nacional. A companhia possui uma história de se orgulhar e se destaca pela qualidade entregue em suas atividades. Para dar continuidade a essa trajetória, a empresa realizou a abertura de diversas oportunidades de trabalhos no sul do Brasil. Confira, a seguir.

Cotribá abre novos EMPREGOS na região sul do país

A Cotribá possui o objetivo de fazer a diferença nas comunidades em que está inserida e trabalha focada em resultados. Atualmente são mais de mil colaboradores que atuam com muita dedicação para se tornar referência no agronegócio e no varejo. Trata-se de uma empresa que investe constantemente em inovação e não esquece da responsabilidade ambiental.

Para complementar o sucesso dos seus resultados, a companhia realizou a abertura de um novo processo seletivo e disponibilizou oportunidades de empregos em vários lugares do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Anls. de Contas a Pagar – Rio Grande do Sul;







Engenheiro Agrônomo (Técnico Agrícola) – Cachoeira do Sul/RS;







Anls. de Marketing – Ibirubá/RS;







Farmacêutico (Temporário) – Rio Grande do Sul;







Anls. de Recursos Humanos – Rio Grande do Sul;







Jovem Aprendiz Cooperativo – Rio Pardo/RS;







Assistente Comercial de insumos – Ibirubá/RS;







Médico Veterinário – Candelária/RS;







Auxil. de Escritório Balança – Rio Pardo/RS;







Programador de Sistemas – Ibirubá/RS.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo para a empresa analisar.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.